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教育部：加强高校有组织科研 为产业发展提供有力支撑

2022年09月28日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：教育部：加强高校有组织科研 为产业发展提供有力支撑

近期教育部印发了《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》，就推动高校充分发挥新型举国体制优势、加强有组织科研做出部署。9月27日，教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋在新闻发布会上表示，加强高校有组织科研，就是要把过去“想干什么能干什么就干什么”，变成“国家需要什么就干什么”，把高校真正组织起来，做成事、做成大事，为科技进步，为经济社会发展特别是产业发展，提供有力支撑。

雷朝滋说，要牢牢把握服务国家需求这一根本目标。加强高校有组织科研，就是推动高校把服务国家战略需求作为最高追求、根本目标，在持续开展高水平自由探索的基础上，加快科研范式和组织模式变革，建设国家战略科技力量。

他表示，加强高校有组织科研，关键是统筹推进三个结合。一是要把加强有组织科研与强化国家战略科技力量建设相结合。有组织科研是高校科技创新实现建制化、成体系服务国家战略需求的重要形式，加强有组织科研是高校强化国家战略科技力量建设的必然选择。二是要把加强有组织科研与推进“双一流”建设相结合。科技创新是“双一流”建设的重要方面，要在服务国家中实现“双一流”建设目标。三是要把加强有组织科研与深化高校科技体制机制改革相结合。加强有组织科研，要以问题和需求为牵引，以重大任务为驱动，带动科研评价机制改革、资源配置方式创新和科研组织模式变革，最大限度释放人才合力、激发创新潜力、提升创新效能，推动新时代高校科技创新取得更大成效。

雷朝滋说，接下来要强化国家战略科技力量建设，加快目标导向的基础研究重大突破，加快国家战略急需的关键核心技术重大突破。

十年来，高校专利转让及许可合同数量突破6.5万项，专利转化金额从8.2亿元增长到88.9亿元，增幅接近十倍。雷朝滋说，加强有组织科研，要提升科技成果转移转化能力，服务产业转型升级。

此外，还需科教融合、产教协同，培育高质量创新人才。十年来高等教育规模在不断扩大。2021年全国共有在学研究生333.2万人，比2012年增加了近一倍，其中，在学博士研究生50.9万人；“双一流”建设高校在学研究生195.4万人，占全国58.7%。（记者张盖伦）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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