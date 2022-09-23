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美育，为乡村振兴“铸魂”

王雁
2022年09月23日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：美育，为乡村振兴“铸魂”

　　 【专家点评】

　　 乡村振兴，既要“塑形”，也要“铸魂”。乡村振兴不仅是产业振兴、生态振兴，还包括文化振兴。而文化振兴，离不开美育。

　　 学校作为育人主阵地，肩负着时代重任。但目前城乡教育发展不均衡的现象仍然存在，乡村美育也面临很多现实瓶颈：理念尚待转变、经费投入不足、师资相对匮乏……为此，亟待各界形成合力，积极探索乡村美育新模式。

　　 首先，夯实乡村美育的理念根基。随着课程改革的推进和新课标的颁布，以艺术教育为代表的美育已经“飞入寻常百姓家”，功利化的美育理念正在逐渐失去市场。然而，乡村因其发展的滞后性，美育实践仍未获得应有的重视。事实上，乡村美育有助于提升乡村青少年的认知、情感与思想，拓展和深化青少年的精神世界，是乡村教育中不可或缺的部分。只有认识到美育对个体发展的重要性，对乡村振兴的必要性，才能让美育真正扎根乡村。

　　 其次，改变传统单一的乡村美育模式。中国传统文化根植于乡土上、蕴藏在百姓中，乡村学校应立足自身地理环境，就地取材，挖掘本土优秀文化，由此入手开展乡村美育活动，用美育实践唤醒乡村学生对故土的认同感和归属感。融入地方特色的美育，在育人的同时还能推动当地传统文化的传承发展。例如，四川遂宁市隆盛镇小学抓住遂宁“曲艺之乡”的特点，确立了戏曲教育的发展方向，激发了乡村美育的活力，深受学生欢迎。

　　 最后，引进外界资源弥补师资短板。特岗教师的执教专业应向艺术方向适度倾斜，为农村输送更多具有专业素养的美育教师。同时，鼓励并支持城镇文艺工作者、艺术院校师生、具有艺术素养的其他高校师生等下乡开展艺术支教。近年来，各大高校开展的大学生暑期“三下乡”活动、各类社会实践活动等引导了一大批青年学子参与到新农村建设当中，为乡村孩子们带来了美术、音乐、舞蹈、剪纸、创意设计等方面的美育熏陶、艺术教学。此外，借助数字技术共享教学资源，以“云端课堂”模式让乡村孩子享受专业教师教学，也是打破美育地域限制的有效做法。

　　 总之，围绕乡村振兴战略，整合公益组织、学校、政府等各界资源，让艺术教育切实落地，对乡村美育有极大推动作用。这样的努力，正在逐渐补齐乡村振兴的文化短板，在农家子弟心中埋下艺术的种子，让美的追求在大山深处落地生根，逐渐长成一片绚丽风景。

　　 （作者：王雁，系西安财经大学文学院教师）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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