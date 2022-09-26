金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月26日电 日前，江南大学2022级新生开学典礼在学校体育中心举行。典礼上，中国工程院院士、校长陈卫以《青春可期 奋进以成》为题为新生讲授了“开学第一课”。

“2022年是一个充满荣光、写满奋进的美好年份。我们共同见证北京冬奥会的激动时刻，共同迈向第二个百年奋斗目标的新征程，也将共同迎来党的二十大。”陈卫谈到，在这样一个熠熠生辉的年份开启大学生活，对全体新生来说，有着特殊的荣光。大家都将是中华民族伟大复兴的亲历者、见证者，更是这一伟大历史进程的实践者、创造者。

陈卫向新生提出三点希望：一是涵养家国情怀，在“融入大我”中奋进，做到在爱国中“笃志”，在担当中“励行”；二是坚持勤学苦练，在“锤炼小我”中奋进，做到在勤学中“补钙”，在苦练中“强体”；三是培育创新思维，在“突破自我”中奋进，做到在创新中“迭代”，在探索中“出新”。

“青春可期，奋进以成。同学们，奋进的征程，只有进行时没有完成时。人生新的篇章已然开启，希望你们秉持‘笃学尚行，止于至善’的校训，把个人的发展融入中华民族伟大复兴新征程，以更加饱满的精神状态和一往无前的奋进姿态，启航江南、圆梦江南。”陈卫说。

中国工程院院士、江南大学校长陈卫在2022级新生开学典礼上讲话。校方供图

以下为陈卫校长在题为《青春可期 奋进以成》的主题讲话原文节选——

亲爱的2022级新同学们：

大家好！

凡有期待，必有启程。今天，我们相聚在太湖之滨、小蠡湖畔，共同见证5229名本科新生，4217名研究生成为光荣的新江南人。在此，我谨代表江南大学，向你们的到来，表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！也借此机会向一路关心、陪伴你们成长的父母、师长表示诚挚的感谢！

转眼间，疫情已近三年。疫情之下，生活原本很沉闷，但正如跑起来就会有风，同学们经历了前所未有的困难和挑战，也收获了非同一般的成长和淬炼，今天终于交出了一份不负青春、不负梦想的满意答卷。在此，我提议，让我们把最热烈的掌声献给追梦江南的新同学们！

九月的校园，清风徐来，无论是在蠡湖还是在东氿，同学们脸上都洋溢着意气风发、昂扬自信的青春气息。

据我了解，你们中既有相差一分考入同一专业的“婉淳、婉洁”姐妹，也有以两分之差考入同一学院的“鹏霏、鹏潞”姐妹。这份缘分和际遇，让我们惊喜。

你们当中，既有励志考入江南大学医学院的崔恒源同学，也有追随着父辈的脚步，考进江南大学的6位新江南人。这份深情与厚爱，让我们感动。

你们当中，既有用双脚丈量西部大地，研支团归来的食品学院吕玲怡、设计学院王彤彤等同学，也有投身抗“疫”一线，助力疫情防控的理学院周致远、生物工程学院许锐男等同学。这份担当和奉献，让我们自豪。

据我们统计，今年的本科同学来自2404所高中，距离最远的是来自新疆喀什第六中学——4983公里。今天在场的同学中，年龄最小的15岁，还有33位同学在江南大学度过第一个生日，祝福你们！欣赏是最美的遇见。充满人文美、自然美、意境美的江南大学，就是专门为你们准备的礼物，期待大家去探寻和记录，让大学时光无限精彩、更加充实。学校也一定会因为你们的到来变得更加绚丽多彩、更具青春活力。

江南大学地处无锡，这里有太湖佳绝处、运河水弄堂，这里是千年古吴都、百年工商城，这里走出了无数爱国志士、工商先贤，他们诠释着行者常至的奋进情怀。时至当代，无锡以“四千四万”的奋进精神，持续燃烧着新时代的奋进激情。

1958年，学校东迁无锡开启了独立办学之路，一所以“彰显轻工特色，服务国计民生”为办学理念的大学，在太湖明珠畔奋进起航。六十四年来，老一辈江南人筚路蓝缕、不断奋进，为学校发展奠定了坚实基础,让“轻工高等教育明珠”享誉全国。

如今的江南大学立德树人桃李芬芳，为国家培养了19万英才；传道授业群星璀璨，拥有院士在内的一大批名家大师；求是创新追求卓越，勇担国家重大科研项目，屡获国家技术发明和科技进步奖。今年，学校发布了“奋进计划”，将向着世界一流大学的建设行列砥砺奋进。相信在“强富美高”的无锡和奋进前行的江南，你们的大学生活一定可以一路奋进，一路青春！

同学们，2022年是一个充满荣光、写满奋进的美好年份。我们共同见证北京冬奥会的激动时刻，共同迈向第二个百年奋斗目标的新征程，也将共同迎来党的二十大。在这样一个熠熠生辉的年份开启大学生活，对大家来说，有着特殊的荣光。在座的你们，将是中华民族伟大复兴的亲历者、见证者，更是这一伟大历史进程的实践者、创造者。在此，我提三点希望：

一是希望你们涵养家国情怀，在“融入大我”中奋进。

江南人始终胸怀大局、心有大我。今年暑期，我前往贵州从江县，在那里看到了江南大学人文学院同学们支教助学，看到了李丽兵、钱吴永两位老师接续奋斗助力乡村振兴。食品学院连续16年，开展“科技下乡”实践活动。每年还有众多同学响应国家号召，怀揣热血、携笔从戎。无数平凡奋进的故事，汇聚成了新时代江南大学昂扬奋进的洪流。

同学们，在“融入大我”中奋进，就要做到在爱国中“笃志”，在担当中“励行”。涵养家国情怀，不一定是那些轰轰烈烈、惊天动地的大事，而是以自己所学，自己所能，在祖国需要的地方奋发有为，发光发热。希望你们从小事做起，用坚定的行动将个人抱负与国家发展紧密结合在一起，用责任与担当做江南精神的彰显者。

二是希望你们坚持勤学苦练，在“锤炼小我”中奋进。

你有多努力，未来就有多精彩。所有优秀的背后，都是点滴汗水的累积。

在我们历届江南人中，有只为6分钟“奥运福娃”表演，经历了2190节早功晚课的艰苦训练，无数次伤病倒下又站起来的舞蹈专业刘洁同学。也有一年509册图书借阅量的于运通同学。更有“驻扎”在机房里，连续三天仅休息8小时，最终运用Logistic生长模型等完成了近30页全英文论文的撰写，获美国大学生数学建模大赛特等奖提名奖并成功推免至清华大学的毛乡芸同学。他们将每一次的付出、每一滴汗水，都融入在学习生活中，见证着每个江南“小我”的坚毅成长。

同学们，在“锤炼小我”中奋进，就要做到在勤学中“补钙”，在苦练中“强体”。面对信息碎片化、知识快餐化的互联网时代，千万不要遇到问题找“度娘”，而是要在独立思考的基础上，系统学习专业知识，脚踏实地地做，永不气馁地试。希望把勤学苦练作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，坚持坚持再坚持，让学习实践不停步，人人跑出加速度。

三是希望你们培育创新思维，在“突破自我”中奋进。

创新是当今时代发展的潮流。大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等席卷而来，创新与技术的交织的时代正在到来。创新的基因也渗透在每个江南人的血液里。相信早在报考之前，你们通过招生宣传片，就已经感知了机器狗、VR兰亭数字以及冬奥制服等奇妙故事，这些都是同学们的创新成果。

同学们，在“突破自我”中奋进，就要做到在创新中“迭代”，在探索中“出新”。世间难事迎“新”则解。作为新时代的大学生，你们思想活跃、信息丰富、斗志昂扬，面对新一轮科技和产业变革，希望你们勤于思考，勇于探究，“升级”思维方式，由直线、不变的线性思维，转变为动态、发散的系统思维，以更立体的角度解决问题。

青春可期，奋进以成。同学们，奋进的征程，只有进行时没有完成时。人生新的篇章已然开启，希望你们秉持“笃学尚行，止于至善”的校训，把个人的发展融入中华民族伟大复兴新征程，以更加饱满的精神状态和一往无前的奋进姿态，启航江南、圆梦江南！

最后，祝愿同学们在江南大学生活愉快、身体健康、学有所成！

谢谢大家！

(责编：李依环、熊旭)