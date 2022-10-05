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2023全国考研今日开始正式报名 这些事项考生要注意

2022年10月05日09:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月5日电 据教育部教育考试院消息，2023全国考研今日启动正式报名。10月5日至25日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”进行研招统考网上正式报名，报名时间为每天9:00至22:00。

根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》（下称《规定》）要求，考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”浏览报考须知，并按相关单位的网上公告要求报名。报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息，但每位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报，也不得修改报名信息。

报名期间将对考生学历（学籍）信息进行网上校验，考生可上网查看学历（学籍）校验结果。考生可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”查询本人学历（学籍）信息。未能通过学历（学籍）网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历（学籍）核验。

此外，考生网上报名成功后，应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式，主动了解考试安排、防疫要求等事项，积极配合完成相关工作。（李依环、实习生黄效唐）

2023年研招网报流程图（统考）。图片来源：中国研究生招生信息网

(责编：李依环、孙竞)

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