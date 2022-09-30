金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月30日电 “从今天开始，山财大就是你们新的家园，衷心祝愿风华正茂的你们在山财大这片沃土上，踔厉奋发、历练成长，拥抱崭新时代，成就伟大梦想。”今天上午，山东财经大学举行2022级新生开学典礼，该校校长赵忠秀作题为《拥抱时代 成就梦想》主题演讲，对全体新生表达殷殷期待。

“时代的性格就是青年的性格，时代的精神就是青年的精神。新时代美好的前景、宽广的舞台、激昂的鼓点，像星辰大海吸引着你们，像希望田野呼唤着你们，像奋进旋律鼓舞着你们。希望你们侧耳聆听、响应召唤，在奋进中破难题、补短板，在奋发中敢创新、求突破，清醒觉悟新时代，奋勇建功新时代，把自己锻造成堪当民族复兴大任的一代新青年，用奋斗青春诠释最美青年模样，在青春赛道上跑出新时代青年的最好成绩。”赵忠秀说。

山东财经大学校长赵忠秀在2022级新生开学典礼上讲话。校方供图

以下为赵忠秀校长题为《拥抱时代 成就梦想》主题演讲全文节选——

亲爱的2022级新同学们、老师们、朋友们：

大家上午好！

一叶落，平分秋色；万物收，岁月无恙。在这美好的收获季节，伴随着山东财经大学70周年校庆的喜悦，我们相聚在洋溢着蓬勃朝气的镜月湖畔，共同见证2022级新生步入有着七十载悠久历史学府的庄严时刻。首先，我代表学校全体师生员工向6692名新同学表示热烈的欢迎！衷心祝贺同学们以优异的成绩考入山财大，开启新的人生征程！也借此机会，向关爱与支持你们成长的家人、老师和朋友们致以诚挚的感谢！

转眼间，我们已经和新冠疫情战斗了近三年时间。大家的高中生涯几乎都是在疫情中度过，经过居家学习、高考洗礼，你们终于兴高采烈地拿到了山财大的录取通知书，可报到日期却因疫情一再调整，直到今天，仍有部分同学受疫情影响暂时不能来到学校，但不管大家有没有参加军训、在不在开学典礼现场，你们人生新的阶段都已经开启，山财大也因为你们增添了新的生机与活力。

很多同学应该关注到了，今年对于山财大来说是一个有着特殊意义的年份。我们迎来了建校70周年华诞，隆重举办了70周年庆祝大会，学校的知名度和社会声誉不断提升。你们是学校站在70岁生日新起点上迎来的首届新生，是学校迈入新征程迎来的新一批见证者和参与者，也是山财大新辉煌的创造者和书写者。

据我了解，你们当中有23名同学的生日与学校的生日为同一天，有16名同学在25日报到的当天过生日，其中保险学院就有5位。当5位“寿星”共同切开以财大蓝为底色绘有学校LOGO的生日蛋糕时，开心、幸福、感动的笑容荡漾在你们的脸庞，一生有且只有一次的生日场景定会让你们终身难忘。

作为新时代的山财大人，你们遇到了学校最好的发展阶段。这是一所历史悠久、底蕴深厚的大学。从1952年山东最早的财经类普通高校开始，建校70年来，学校始终以学生为中心、始终着眼服务国家和社会的时代需求，为国家和山东经济社会发展培养了20余万名高素质专业优秀人才。

这是一所蓬勃向上、奋发有为的大学。学校以学科建设为龙头，在博士硕士学位授权点建设、博士后科研流动站立项建设、山东省高水平大学和高水平学科建设遴选、全国学科评估、大学生创新创业中，屡获佳绩、捷报频传，整体学科实力稳居全国财经高校前10名。

这是一所注重内涵发展、令人尊敬的大学。站在新的历史起点上，山财大将更加坚定以学生为本，为广大学生构建优越的培养体系，让同学们感受非凡的学习体验，努力办“有梦想、秉情怀、受尊重、具内涵、真实力”的大学，努力建成位于全国一流财经高校前列的财经特色名校。

作为新时代的山财大人，你们赶上了祖国发展最为迅速的时代。学校的发展始终与时代发展同频共振，与党和国家事业发展紧密相连，历史的接力棒在今天传到了你们手上。

还有半个月的时间，举世瞩目的党的二十大即将胜利召开，这是包括你们在内的亿万中国青年奋进新征程、建功新时代的新起点。你们生逢其时，见证了祖国全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标的伟大成就，正感受着祖国迅速走向世界舞台的中央，向着第二个百年奋斗目标阔步迈进的伟大时代。你们责任重大，职业生涯与“第二个百年奋斗目标”的冲刺阶段高度契合，在中华民族伟大复兴的新征程上，有前所未有的无限空间等待你们去探索，去释放创新潜能。

作为新时代的山财大人，你们碰到了世界和平发展的年代。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，保护主义、单边主义、霸权主义对世界发展构成威胁，同时新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济持续低迷，人类生产生活遭遇前所未有的挑战和考验。但和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。站在世界百年未有之大变局的当口，你、你们，我、我们，没有退却的理由，只有前进的选项。让我们大家以对世界的担当和对未来的自信，为解决人类面临的全球性挑战而努力。

同学们，在波澜壮阔的时代背景下，从你们拿到山财大的录取通知书、迈进山财大的校门之时，“山财大人”就是你们最闪亮的青春印记，“克明峻德 格物致知”的校训就成为你们最纯粹的奋斗底色。希望你们不辜负宝贵的求学时光，不断锤炼报效祖国的本领，成长为合格的社会主义建设者和接班人。借此机会，我提三点希望，与大家共勉。

一、始终与祖国同行，做坚定爱国者

爱国，体现了人们对自己祖国的深厚感情，反映了个人对祖国的依存关系，是人们对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一，也是一个人最大的政治底色。孙中山先生曾说过：做人最大的事情，就是要知道怎么样爱国。每一个微小的个体，都因为和祖国的发展同呼吸、共命运而伟大；每一个平凡的生命，都因为和民族的复兴同频道、共进步而非凡。

无论是宁将鲜血流尽，不让国土丢失一寸，用生命诠释“清澈的爱，只为中国”的边防官兵，还是面对重庆山火喊出“大火不灭，不回家”豪言壮语的逆行越野骑士志愿者，都将爱国之情深深根植于灵魂之中，内化于心、外化于行，铭刻于骨、融化于血。

情怀如梦，家国在心。作为担负国家民族希望的新一代，每一位同学，都应在自己柔软的心底种下一颗爱国的种子，让至真至深至纯的家国情怀，根植于精神的沃土；每一位同学，都应把自己的人生与理想，同祖国的前途、民族的命运紧密相连，让无怨无悔的家国担当，深藏于灵魂的原乡，从而与人生的阳光相逢，与时代的春天相拥！你我向上，家国向前。

希望同学们胸怀“国之大者”，将个人“小我”融入祖国“大我”，将爱国之情化为报国之行，用脚步丈量中国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，以实际行动感受中国国情，努力践行“强国有我”铮铮誓言！

二、始终与时代同行，做终身学习者

当今世界国际格局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。我们已经进入小康社会，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，但我国发展却面临更加严峻的风险和挑战，因为我们正经历着历史上最为广泛而深刻的社会变革，“我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标”。时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年。你们生逢新时代，国家的崛起给了你们创造历史和改变世界的机会，你们更要加倍的努力，不辜负这个伟大的时代。

在这样一个伟大时代，你们是被动地被时代洪流裹挟，还是主动地引领时代潮流,我想这是每位一路“通关”来到大学这个新的“关卡”的同学必须思考的问题。

离开家乡、离开父母，是你们真正意义上独立生活的开始，面对新的环境、新的生活，难免会出现焦虑和不适。同学们要积极调整心态，尽快适应身份角色的转变，培养独立人格和独立能力，自立自律自主，同时学会认识自己、认识他人，尊重不同、理解差异。要多读书、勤发问，保有好奇心、怀有质疑精神，善于思考、勇于探索、敢于创新，不断提升自己的思辨力、学习力、创造力，养成终身学习的习惯，成就真学问、练就真本领。要积极利用学校“三千计划”社会实践、创新创业、科技竞赛、志愿服务和国际交流等平台，不断淬炼青春、挥洒汗水、砥砺梦想，在勇敢探索和积极实践中去触摸知识的边缘，努力成长为能挑重担的栋梁之才。

三、始终与奋斗同行，做堪当大任者

民族复兴的使命要靠奋斗来实现，人生理想的风帆要靠奋斗来扬起。从新冠肺炎疫情防控斗争中不畏艰险、冲锋在前，到决战脱贫攻坚征程上倾力奉献、苦干实干，从航天发射任务中艰苦奋斗、勇攀高峰，到冬奥赛场上兑现“使命在肩、奋斗有我”的人生誓言……广大青年在中国共产党的旗帜下，用奋斗和拼搏，创造了无愧于祖国、无愧于人民、无愧于时代的光辉业绩，在时代发展和历史进步的浑厚车辙中，镌刻上了“新青年”的闪亮烙印，赢得了党和人民的高度赞誉。青春奋斗的光芒穿越时空，照亮了民族复兴的漫漫征途。

时代的性格就是青年的性格，时代的精神就是青年的精神。新时代美好的前景、宽广的舞台、激昂的鼓点，像星辰大海吸引着你们，像希望田野呼唤着你们，像奋进旋律鼓舞着你们，希望你们侧耳聆听、响应召唤，在奋进中破难题、补短板，在奋发中敢创新、求突破，清醒觉悟新时代，奋勇建功新时代，把自己锻造成堪当民族复兴大任的一代新青年，用奋斗青春诠释最美青年模样，在青春赛道上跑出新时代青年的最好成绩。

同学们，一入财大门，一生财大人，从今天开始山财大就是你们新的家园，衷心祝愿风华正茂的你们在山财大这片沃土上，踔厉奋发、历练成长，拥抱崭新时代，成就伟大梦想。

谢谢大家。

(责编：李依环、熊旭)