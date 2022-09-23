人民网北京9月23日电 （记者孙竞）“让我们坚持五育并举，热爱劳动从点滴做起。让我们眼里有光、心中有爱、肩上有责、脚下有力量，行稳致远。” 9月19日，首都师范大学实验小学启动新学期“国旗下讲话”活动，在校德育工作室王希主任的领导下，三（1）中队的少先队员们奋勇当先，承担第一次讲话任务，以“弘扬劳模精神，热爱劳动从我做起”为主题，向全校同学发出“向劳模榜样学习、用行动践行劳动”的号召。

首师大实验小学“国旗下讲话”活动现场。校方供图

在活动现场，少先队员们通过升国旗仪式、团员老师讲党史、观看主题视频、主题朗诵等多种方式，向全校师生介绍了劳模榜样的事迹、分享劳动妙招和感悟。在场的同学们对劳动、劳动的重要性、劳模精神有了更新的认识和理解——“劳模故事让我很感动”、“作为一名小学生，我要从点滴做起，学习好生活本领，热爱劳动从我做起”……

首师大实验小学“国旗下讲话”活动现场。校方供图

回顾秋季开学，“劳动课”可谓最热门的话题之一。根据教育部发布的《义务教育劳动课程标准(2022年版)》，劳动课正式升级成为义务教育阶段必修的课程，并被列入中小学新课表。这场主题活动以微讲座、视频、朗诵等丰富的形式，开展“浸润式”的劳动教育，成为该校积极推进劳动教育的“缩影”。

首师大实验小学“国旗下讲话”活动现场。校方供图

“在建设高质量教育体系和全面落实‘双减’任务的背景下，劳动教育是新时代教育改革的亮点。”首都师范大学实验小学校长马福兴说，学校在“致远教育”办学理念的思路下积极思考和全面推进劳动教育，以提高学生综合素质、促进学生全面发展。未来将更加规范化、系统化地完善和丰富劳动教育，在一堂堂劳动课程中实现知行合一、学创融通，以劳树德、以劳增智、以劳健体、以劳益美、以劳促创，通过塑造“全面发展的人”，培养有梦想、能自主、会生活的蓬勃少年。

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