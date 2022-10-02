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奋斗者·正青春丨以青春的奋斗致敬祖国——记在本职岗位辛勤付出的青年

2022年10月02日08:43 | 来源：新华网
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原标题：奋斗者·正青春丨以青春的奋斗致敬祖国——记在本职岗位辛勤付出的青年

　　新华社北京10月1日电 题：以青春的奋斗致敬祖国——记在本职岗位辛勤付出的青年

　　新华社记者陈尚才、丁怡全、李杰

　　爱国之志，中华魂魄；奋斗之行，时代强音。新时代，青年人把爱国之情融于心化于行，立足岗位辛勤奉献付出，谱写了一曲曲青春奋斗的时代华章。

　　思乡，在蓝天之上

　　2016年，郑州姑娘王莹莹成为昆明航空有限公司的乘务员，刚跨出大学校门，她只身来到云南工作。“在很多人眼里，空姐是一份光鲜的工作，其实，要服务好乘客很不容易。”王莹莹说。

　　起飞前，对客舱进行安全检查，确保氧气瓶、灭火器、应急医疗箱等设备能正常使用；飞行过程中，除了送水送餐，还要随时准备处理各种突发状况；降落后，再次进行客舱安全检查，看机舱内是否有遗留物品……王莹莹用心做好每一个环节。

　　工作6年多，飞行时间超5000小时，王莹莹以优秀的表现，成为独当一面的乘务长。

　　今年中秋节，结束一天的飞行任务，王莹莹回到家已是夜里，坐在沙发上，她给自己点了一份外卖。这时，隔壁飘来的炖肉香和欢声笑语，拨动了她思乡之情。

　　“节假日是我们最忙的时候，工作后就没陪父母过中秋了。这是我的选择，我爱这份工作。”王莹莹说。

　　底色，在高原闪光

　　驻村帮扶4年多，26岁的格列旺久得到了群众的赞誉。

　　2018年，华电西藏公司选派格列旺久等4人来到昌都市江达县波罗乡外冲村驻村帮扶。争取惠民资金修建通村路，挨家挨户宣传党的好政策，深入群众办实事解难题……从驻村队员、队长到村党支部第一书记，格列旺久一步步成长。

　　特色产业是乡村振兴的基础。调研中，格列旺久得知外冲村的木刻工艺历史悠久，有不少著名木刻工匠，还有国家级非遗项目波罗古泽刻板制作技艺传承人。2019年，他们抓住这个优势，申请到政府投资535万元和华电集团帮扶资金145万元，帮助村里成立了波罗乡木松民族手工艺公司。

　　实施基建项目、出差拉萨谈合作、举办农牧民培训班……格列旺久和队员们为此忙得团团转。如今，公司发展成为拥有工艺品雕刻、印刷等多项业务的村支柱企业，已签订近1亿元的供货订单和供货意向合同。4年间，群众通过木刻产业累计增收800万元，日子越过越红火。

　　格列旺久说，作为党员就要用心用情为群众办实事，要为党树形象聚民心，“用奋斗绘好青春的底色”。

　　贡献，青春的“信号”

　　2003年，张海波从兰州铁路机械学校铁道信号专业毕业，被分配到中国铁路兰州局集团有限公司银川电务段工作，负责日常维护、维修铁路信号设备。

　　入职后，张海波将弄懂“6502”电气集中联锁设备作为目标。该设备是当时铁路信号主用设备，知识点繁多，网络图复杂，鲜有人熟悉原理。他的宿舍墙壁上贴满了该设备的框架图和电路图，推演图纸堆满床头。工作之余，他搜罗各类现场信号专业书籍。几年下来，他全面掌握了信号设备的相关知识。

　　在2008年全国铁道行业第二届职业技能大赛中，张海波夺得驼峰信号项目第三名；2012年，在包兰线计算机联锁改造施工中，他及时发现并修改图纸设计的错误，并解决了多处设备隐患。

　　凭借出色的业务能力，张海波先后获得“全国青年岗位能手”“全国技术能手”“中国铁路总公司铁路工匠”等称号，并享受国务院政府特殊津贴。

　　2016年，“张海波信号工铁路技能大师工作室”挂牌成立，6年里完成攻关课题23项，编写实用辅导教材7册，先后攻克各类设备“疑难杂症”11件，培养出一批技术领军人才。

　　“青春的价值在于把个人融入行业发展，为社会作贡献。”张海波说。

(责编：郝孟佳、何淼)

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