“中国共产党团结带领人民进行的波澜壮阔的百年奋斗史，记载着香港同胞作出的独特而重要的贡献。有史以来，香港同胞始终同祖国风雨同舟、血脉相连。”习近平总书记在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上的重要讲话强调香港的独特贡献以及香港与祖国血脉相连的事实，进一步激励全体香港居民与祖国人民手拉手、心连心，共担民族复兴重任。

香港回归祖国以来，在国家改革开放的壮阔洪流中，发挥连接祖国内地同世界各地的重要桥梁和窗口作用，为祖国创造经济长期平稳快速发展的奇迹作出了不可替代的贡献。有祖国作为坚强后盾，香港不断战胜各种风雨挑战，稳步前行，各项社会事业全面进步。25年来，“一国两制”实践在香港取得举世公认的成功。现实启示我们，只要全面准确贯彻“一国两制”方针、坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一、落实“爱国者治港”、保持香港的独特地位和优势，香港定能应对挑战，抓住机遇，创造更大辉煌。

青年兴，则香港兴；青年发展，则香港发展；青年有未来，则香港有未来。习近平总书记提出“要特别关心关爱青年人”“要引领青少年深刻认识国家和世界发展大势，增强民族自豪感和主人翁意识”“要帮助广大青年解决学业、就业、创业、置业面临的实际困难”。这对广大香港青年而言是很大的鼓舞。作为香港青年，我对香港的发展前景充满希望，香港未来可期，青年大有可为。

作为团结和服务内地港生的学生社团，北京高校香港学生联合会（简称“京港联”）旨在凝聚团结内地的香港青年，带领身在内地广大香港青年成长为有情怀、有格局、有担当、有本领、有作为的新时代爱国爱港人才；关注香港青年在学业、就业、创业、置业方面面临的困难，积极推动香港学生在京的城市融入，促进毕业香港青年在京的就业创业，助推京港两地青年及社会团体交流融通。

京港联自成立以来，就致力于带领香港青年深入认识祖国，引导香港青年去了解和认识国情，加强他们对国家、对中华文化、对“一国两制”的认同，激励他们不畏艰难、勇于承担，为中华民族伟大复兴作贡献。

京港联每年都会积极举办各种活动来满足港生的多元需求，依托各个部门、团体对京港联的支持，为广大内地港生提供直接且实在的服务。从2014年至2021年，京港联举办了超过200场活动，服务超过一万名在京港生。2021年到2022年期间，更是举办超过50场活动，内部组织成员超过200人，京港联保持着良好的发展势头。接下来，我们将围绕首都所需、香港所长，推动两地青年在更多领域开展更深层次交流合作，携手画好京港青年团结进步最大同心圆。

京港联还大力推动香港青年融入粤港澳大湾区建设。早在2019年11月，京港联连同津港联、川港联及鄂港联的成员前往位于深圳的香港青年大湾区三业服务中心进行交流、签署战略合作协议，致力打造一个针对港青到内地创业发展的综合服务平台，多元化一站式服务助力港青圆创业梦；同年12月14日，我们积极推动清华大学学生粤港澳大湾区发展研究协会成立，该协会致力于加强对粤港澳大湾区的政策研究及信息提供；2020年9月1日，京港联成为大湾区青年家园南山服务中心的团体成员，与深圳南山区委多次进行关于学生未来就业、实习、创业的交流，多次组织港生赴深圳实地考察交流；2022年，我们与广州市人民政府驻北京办事处多次讨论北京港生毕业后到广州就业、实习、创业的实际诉求，为同学们举办线上和线下的企业家分享会，服务港生所需。

多年从事京港两地青年工作，我有一个很深的体会：作为青年人，一定要时刻铭记自己的历史使命，始终站在时代的最前列，尽自己最大的能力，为国家富强和民族振兴努力奋斗。背靠祖国、联通世界，是香港得天独厚的优势。近年来，中央支持香港融入国家发展大局，对接国家重大战略，为香港青年带来许多新的机遇。新时代的香港青年要认清时势，顺势而为，把个人命运与国家发展相结合，在更大舞台绽放多彩青春。

我们深感生逢其时，同时也倍感重任在肩。习近平总书记指出，实现中国梦是一场历史接力赛，当代青年要在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。作为新时代的香港青年，我们要牢记习近平总书记的嘱托，肩负起服务社会、贡献国家的时代使命，满怀希望、朝气蓬勃，为维护“一国两制”、实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

（作者：陈贵和，系北京高校香港学生联合会创会会长、全国青联委员、北京市青联委员）

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