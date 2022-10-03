9月，又到了克拉玛依戈壁滩起风的季节。收到大风预警，何柏言和同事们抓紧时间完成了集油管线的检修，忙完已是深夜。毕业后留疆工作，来到中国石油新疆油田公司百口泉采油厂两年多，油田一线的工作让何柏言更加深刻地认识到石油人的责任与使命。“我想说，很庆幸做了留在新疆的决定！”

2020年7月，即将奔赴新疆基层工作的中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生何柏言，与他的117名同学，收到了习近平总书记的回信。在信中，习近平总书记肯定他们到边疆基层工作的选择，寄语全国广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献。

将青春绽放在祖国最需要的地方，这是总书记的嘱托，也是青年人的使命。两年多来，在总书记回信精神的鼓舞下，何柏言的学弟学妹们，也纷纷选择留在新疆、扎根基层。一组校区毕业生的数据展现了青年学子的热情和决心：近三年签约就业毕业生中，50％选择扎根新疆基层工作，留疆工作学生中疆外生源占84%。

党的十八大以来，习近平总书记多次勉励高校毕业生，鼓励引导他们到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去。2014年青年节前夕，习近平总书记给河北保定学院西部支教毕业生群体代表回信时强调：“同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献祖国，是当代中国青年的正确方向。好儿女志在四方，有志者奋斗无悔。”

是啊！奋斗，是青年人的底色；西部与基层，是青年人奋斗的大好天地！正如习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话中所说：“新时代的中国青年，生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。”

重任在肩，担当使命。十年来，一批又一批高校毕业生投身基层，在祖国最需要的地方挥洒青春热血，用自己的所学所长服务建设家国：

他们，在基层认识国情，提升能力。西安交通大学博士毕业生林舒进表示，在广西乡村一线工作两年多，他更深刻地了解了中国农村的现状，和百姓有了更深的联系，也逐渐掌握了开展农村工作的思路和方法；

他们，在基层磨炼本领，成就精彩。最美基层高校毕业生戴贝贝，毕业从警后，始终在刑事技术一线辛勤耕耘、屡建功绩：6年来，以她为主勘查现场333起，利用指纹比中32起、提取DNA比中49起，协助破获两起数十年前的命案积案；?

他们，在基层播撒爱心，服务社会。山东工商学院毕业生龚钰犇，虽然因车祸意外失去了一条腿，却主动投身公益创业，已无偿帮助12名孤独症儿童进行公益康复……

广阔天地，大有可为。今年5月，好消息又传来了。国务院印发的《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，要求拓宽基层就业空间，充分挖掘基层就业岗位，对到艰苦与边远地区基层单位就业的毕业生提供政策倾斜，这将让更多青年人在基层“下得去、干得好、留得住”。

只有荒凉的沙漠，没有荒芜的人生。只要有梦想，有热爱，有追求，有奋斗，青春之花必将在祖国最需要的地方绚丽绽放。

（记者 唐芊尔 李慧）

(责编：何淼、李依环)