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华中科技大学庆祝建校70周年大会6日举行

2022年10月06日04:05 | 来源：新华网
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“与共和国同行与新时代共进”，华中科技大学庆祝建校70周年大会将于6日在武汉举行。

据悉，华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一，是首批“双一流”建设高校。

华中科技大学此次建校庆祝活动，除6日的庆祝大会外，还包括“踔厉奋发启新程七秩春秋谱华章”升旗仪式、游泳馆竣工仪式、大学大师剧《生命之重》首演、中德医学教育联盟成立大会暨中德医学教育论坛、中外大学校长论坛、国际学生校友大会、校企人才合作论坛等十余项主题活动，分别在10月1日至7日举办。

在10月6日的庆祝大会上，美国耶鲁大学校长苏必德教授、德国亚琛工业大学校长吕迪格教授等将通过视频对华中大70周年校庆进行祝福，华中科技大学校友、“人民英雄”国家荣誉称号获得者、全国道德楷模张定宇和华中科技大学校友、美国国家工程院院士、麻省理工学院教授陈刚也将发来视频感言。（刘晓丽）

(责编：孙竞、李依环)

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