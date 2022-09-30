近日国务院学位委员会、教育部印发《研究生教育学科专业目录（2022年）》，将“美术与书法”正式列为一级学科，2023年下半年启动招生的研究生培养计划将按照新版学科专业执行。这个消息对于中国书法界无疑是一场及时雨，在国家大力弘扬中华优秀传统文化的时代背景下，书法也迎来了宝贵的发展机遇。

书法是中华民族最具代表性的文化象征之一，它融合了多种艺术形式，润泽了无数代中国人的心灵世界。王羲之的《兰亭集序》、欧阳询的《皇甫诞碑》、张旭的《古诗四帖》、颜真卿的《颜氏家庙碑》、柳公权的《玄秘塔碑》、苏轼的《黄州寒食帖》等历代书法精品，在一撇一捺、起承转合中展现书法家多方面的感悟，成为中华传统文化的重要载体。书法家通过一支毛笔纵横纸上，能将山河沉淀为多变的笔画，将或炽热或沉郁的情感镌刻进人心，昭示着审美高度与深厚底蕴。

从这个意义上而言，书法正式成为一级学科并可设置博士学位具有重要意义。将其从美术学下的二级学科脱离出来，成为具有独立属性的学科门类，是对研究生阶段书法专业价值的重新认识，有利于专业学位类别的完善，显示出教育部门从学科专业上更加重视书法。同时，书法从艺术学、美术学门类中独立为一个专业，也与当下国家大力弘扬中华优秀传统文化具有密不可分的关系。

20世纪90年代中期以来，党和国家制定了一系列政策，大力推动中华文化复苏与发展。

2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，在全国掀起了学习中华优秀传统文化的热潮。与此同时，电视、新媒体也纷纷推出《中国诗词大会》《国家宝藏》等节目，为传统文化发展与传播助力。中国书法具有变化多端的笔法、结构和章法，优秀的书法作品可谓是一首无言的诗、一幅无声的画、一支有形的舞。社会各界大力弘扬中华传统文化方兴未艾，将书法列入一级学科、可设置博士学位，很显然是对传统文化复兴潮流的准确认识与强力推动。

中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。保护与弘扬中华文化具有重要价值，但如何使之落到实处却值得思考。将书法列入研究生教育学位专业目录中的一级学科，是从顶层设计上重新布局书法专业，通过提高其学科地位，夯实后继人才支撑，从国家层面为书法专业硕士生、博士生拓展发展空间，这显然比一些以弘扬中华文化名义举办的短期性活动更有深远意义。书法成为一级学科，为我们重新理解“如何弘扬中华文化、怎样培养传统文化接班人”的命题提供了新的启示。

（作者：龙其林，系上海交通大学人文学院长聘副教授、博士生导师）

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