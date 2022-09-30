人民网北京9月30日电 （记者何淼）日前，教育部公布了2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单，共有“全国青少年人工智能创新挑战赛”等44项竞赛进入名单。

据了解，今年3月，教育部、中央编办、民政部和市场监管总局等四部门联合对2018年印发的《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，调整优化了竞赛评审认定流程，细化了竞赛组织要求，将在境内举办的国际性竞赛同步纳入规范管理，使竞赛活动管理更加规范化、常态化、有效化。此次公布的名单是《管理办法》修订后的首个名单，也是竞赛评审周期由一年调整为三年后的首次发布。入围名单是按照《管理办法》要求，由主办单位自主申报，经教育部组织专家进行评审、公示和复核等程序后最终确定。入围竞赛的举办时间原则上为2022年9月至2025年8月，在此期间每学年举办不得超过1次，累计不超过3次。竞赛以及竞赛产生的结果不得作为中小学招生入学的依据和高考加分项目。

教育部要求，各地要按照《管理办法》，会同事业单位登记管理、民政、市场监管等部门进一步规范竞赛管理工作，加大对竞赛管理政策及竞赛名单的宣传，指导名单内的竞赛提升办赛质量，确保公益属性。同时，引导学生和家长自觉抵制名单外违规举办的竞赛，对有关线索积极投诉举报，切实减轻学生过重课外负担。

据教育部校外教育培训监管司负责人介绍，面向中小学生的竞赛是以立德树人为目的，旨在挖掘学生特长爱好、激发学生学习兴趣的公益性教育活动，不应与招生入学存在任何关联。《管理办法》明确规定，竞赛以及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据。教育部曾多次要求各地严格落实义务教育（幼升小、小升初）免试就近入学政策，不得将任何竞赛奖项作为升学依据；严格落实《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》（教基二〔2016〕4号）要求，严禁将各类竞赛获奖情况作为高中阶段学校招生考试（中考）加分依据。

同时，2015年、2019年，教育部会同有关部门按照“促进公平、规范管理、科学精准”的原则，先后开展了两轮清理和规范高考加分工作，明确取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等五类全国性高考加分项目。按照这一精神，这次审批通过的竞赛均不得作为高考加分项目。

此外，针对本次公布的《名单》较之前公示时少了一项。教育部相关负责人表示，按照规定程序，专家评审之后，我们将45项拟同意举办的竞赛活动名单向社会进行了公示。公示期间收到一些情况反映，我们高度重视，逐一进行了研判，委托有关专业机构进行了认真调查核实。经过调查发现，有一项竞赛的主办方存在不良记录，不符合《管理办法》有关条款的规定，因此取消了上述竞赛活动，最终向社会正式公布了44项竞赛活动名单。

图为2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单。

(责编：何淼、熊旭)