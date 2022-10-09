张雪

教育是国之大计、党之大计。基础教育关系亿万青少年健康成长，关系千家万户的幸福和谐，关系国家发展和民族未来。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视基础教育，国家先后出台多个高规格的重磅文件，各级党委政府认真落实中央要求，各级教育部门和中小学校认真践行为党育人、为国育才的崇高使命，砥砺奋进，开拓创新，推动基础教育取得了跨越式发展和历史性成就，成为我国基础教育发展史上又一座重要的里程碑。

站在十年履职这个具有特殊意义的时间节点，我更加深刻感悟到习近平总书记念兹在兹、心系教育事业发展的为民情怀；更加深刻领会到党中央对办好优质均衡、人民满意的基础教育的坚定决心；更加深刻认识到不断提升人民群众对教育满意度和获得感的责任担当。十年来，首都基础教育改革发展坚持问题导向，积极主动作为，努力满足人民群众对公平而有质量的基础教育的迫切需求，取得了重要进展和显著成效，成为让学生获得成长、让教师获得发展、让家长获得改革红利的生动诠释，成为实现从“有学上”到“上好学”的时代跨越的集中缩影。

一是落实立德树人，教育教学质量整体提升。始终坚持把立德树人作为根本任务，德智体美劳“五育并举”全面发展，构建起大中小幼一体化德育体系。以国庆70周年、建党百年、冬奥会等重大活动服务保障为契机，开展“我和我的祖国”“使命在肩、奋斗有我”“新时代好少年”等主题教育活动，厚植学生爱党爱国爱人民情怀。深化体育改革，坚持无体育不教育，让孩子走上运动场、走进大自然、上冰上雪下水。“小胖墩”“小眼镜”越来越少了，孩子快乐自信的笑脸越来越多了。改进美育工作，丰富艺术教育课程，加强金帆艺术团建设，开展民族艺术进校园、戏曲进校园、中小学生艺术节等活动，让每个孩子都能够接触美、感受美、学习美，让美点亮孩子的人生。加强劳动教育，依托社会大课堂，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育，大力开展学工学农活动，鼓励孩子积极参与家务劳动等等，让孩子在劳动过程中尊重劳动、热爱劳动，正确认识劳动的价值。

二是聚焦民生关切，促进教育公平持续发力。在学前教育方面，近年来，北京市投入财政资金150多亿元，引导民办幼儿园转成普惠园，不断提高办园质量。目前，学前教育入园率达到90%，普惠率达到88%，普及、普惠程度大幅提升，入园难问题基本解决，入园贵问题有效缓解。在义务教育方面，多措并举，打出组合拳，不断扩充优质教育资源，持续规范入学办法，在“资源优质”和“机会公平”上同时发力，“校额到校”“市级统筹”“登记入学”“'1+3'培养”等对促进教育公平呈现出良好效应，小学、初中的就近入学比例均达到99%以上，孩子们在家门口就能上好学。同时，发挥首都教育文化资源集聚优势，推动高校、科研院所、艺术院团共同参与中小学办学，持续推进集团化办学、学区制改革，全市集团化办学覆盖率达到52%，学区覆盖率达到90%，有效扩大了优质教育资源覆盖面。

三是深化综合治理，学生成长环境全面改善。坚持育人为本，遵循教育规律，全面落实中央决策部署，率先在全国开展“双减”行动。围绕“治乱、减负、防风险”和“改革、转型、促提升”并重的工作要求，校内校外双向发力，稳妥推进，分步实施，确保学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻，人民群众教育满意度明显提升。创制20余个配套文件，在全国率先开展“营转非”“备改审”。学科类培训机构压减超八成，无证机构动态清零。校内提质增效稳步实施，引进社会优质教育资源进校园，课后服务参与率达96%以上。大面积、大比例、全覆盖推进校长教师交流轮岗，目前，全市参与交流轮岗校长教师2.4万余人，已占到符合交流轮岗条件校长教师总数的43%，获得了学生和家长的普遍好评。近期，北京开展了五老助“双减”工作，充分发挥老教师的独特优势，助力“双减”政策落地见效。

四是服务国家战略，教育协同发展成效显著。通过“内涵式”培训、“融入式”跟岗、“组团式”支教、“精准式”送教、“手拉手”帮扶、优质资源远程共享等方式，京津冀教育协同发展不断深化，教育资源共建共享水平显著提高。以援藏、援疆等为重点深化教育扶贫协作和支援合作，覆盖全国18个省份的100多个县旗市。全市共有1300多所大中小幼职院校承担支援项目任务，1.7万名干部教师赴受援地挂职和支教，为受援地培养培训13万余名干部教师，为决胜脱贫攻坚做出了应有贡献。从2016年起，还组织北京三批退休老校长支援京冀乡村学校39所，惠及2万余名学生，助力推动了教育优质均衡发展。

非凡十年，接力奋斗。十年来，首都基础教育改革发展的成绩来之不易，根本在于始终坚持教育的政治性、人民性、战略性、创新性，努力推动习近平总书记关于教育的重要论述在首都教育系统落地生根，形成生动实践。站在首都基础教育发展新的历史起点上，今后要更加聚焦高质量发展这一主题，努力做到“四个坚持”：坚持用好数字新技术，推动基础教育转型升级；坚持深耕集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面；坚持做强课堂主阵地，满足学生高质量个性化需求；坚持深化教育评价改革，充分发挥评价的育人功能。面向新时代新征程，北京要始终以首善标准办好人民满意的基础教育，着力解决好人民群众关心的急难愁盼的教育问题，向着更高水平、更具影响力的教育现代化迈进，奋力谱写教育改革发展的新篇章，为培育堪当民族复兴大任的时代新人作出重要贡献。

(作者：张雪 系北京市委教育工委原常务副书记、北京市教育系统关工委主任)

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