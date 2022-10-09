进入新时代，针对“两个大局”，面对波谲云诡的地缘政治形势，国际环境不稳定性不确定性明显增加，我们应全方位加强和改进新时代全民国防教育，牢牢树立起强烈的国防意识，思想上不懈怠，保持清醒的头脑和定力，未雨绸缪，坚决筑牢维护中华民族核心利益的强大保障，确保顺利实现中华民族伟大复兴。

“两个大局”对全民国防教育提出了新要求

习近平总书记指出：“领导干部要胸怀两个大局，一个是中华民族伟大复兴的战略全局，一个是世界百年未有之大变局，这是我们谋划工作的基本出发点。”这“两个大局”，既包含着伟大的战略目标，也包含着对国际局势的战略判断。为此，我们应理清“两个大局”视域下全民国防教育的新要求，防患于未然，做好有效应对重大挑战、破解重大风险的思想准备。

一是实现中华民族伟大复兴的战略任务，需要新时代全民国防教育在凝聚中华民族磅礴之力上下功夫求实效。恩格斯指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，……由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。”面临百年变局中复杂严峻的国际环境，要坚信人民是历史的创造者和推动者，是实现中华民族伟大复兴的磅礴力量之基。在党的全面领导下，坚持用马克思主义立场观点方法来推动全民国防教育，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，坚定“四个自信”。持续强化中华民族自豪感，大家拧成一股绳，劲往一处使，形成强大的民族合力，从而有力应对伟大复兴过程中的各种重大挑战，破解重大风险。

二是应对日趋错综复杂的国际形势，需要新时代全民国防教育在增强全民斗争精神上下功夫求实效。毛泽东同志指出，“我们务必不要松懈自己的警惕性”“我们要有准备。有了准备，就能恰当地应付各种复杂的局面。”党的十八大以来，党中央审时度势，继往开来，站在历史和时代的战略高度，创造性开展了许多新的具有时代特点的伟大斗争。新时代全民国防教育是新时代伟大斗争的重要组成部分，也是新时代保障战略大局和方向的重要内容。俄乌冲突以来，全球化和多边机制遭受重创，国际关系中的丛林法则和基于意识形态搞对抗再度显现，地缘政治博弈方式出现了新特点，各种遏华势力和所谓“战略”纷纷出笼。我们要提高警惕，丢掉幻想。实现民族伟大复兴，是等不来靠不来的，只有不断奋斗，才能得偿所愿。我们要进一步强化全民国防教育，不断增强新时代敢于斗争的精神，既要有不断增强勇于战胜一切风险挑战的意识，也要不断增强斗争本领，为应对各种复杂局面做好充分准备。

三是面临思想文化的巨大冲击，需要新时代全民国防教育在大力弘扬军魂意识上下功夫求实效。文化是一个国家、一个民族的灵魂，更是民族、国家生存、发展和强大的基础。面对网络时代、市场经济和深化对外开放等所造成的多元文化冲击，新时代全民国防教育，应通过大力弘扬军魂意识来有效应对这种冲击。毛泽东所确立的“党指挥枪，而决不容许枪指挥党”这一重大政治原则，是军魂意识的根本所在。习近平总书记强调：“必须毫不动摇坚持党对军队的绝对领导。”这是人民军队的立军之本和建军之魂。新时代全民国防教育，既要从历史和新时代两个维度，深刻理解大力弘扬军魂意识的根本政治意义，也要从传承红色基因和彰显精神追求两个层面，牢牢树立革命军人的文化自信。通过不断持续强化军魂意识，造就一代又一代中华民族忠勇卫国之士，为伟大复兴事业铸就钢铁长城。

四是面对科学创新发展的新浪潮，需要新时代全民国防教育在增强国防科技创新意识上下功夫求实效。创新是一个民族进步的灵魂。当今时代是一个富于创新并把创新不断运用于实践的时代。创新既体现了一个国家制度的发展活力，也体现了一个国家的综合实力，以及通过实践和应用所形成的国际地位。目前，以深海、太空、网电、人工智能、生物、新能源等为代表的新兴领域，正不断推动和引领科技创新发展。新时代全民国防教育应强调国防科技创新对国防和军队现代化建设的引领作用，强调自主创新，掌握国防科技创新主动权。继承和发扬“两弹一星”精神，并以开放和发展的思维，建立赢得信息时代科技创新的新型举国体制。在全社会营造只争朝夕的国防科技创新氛围，探索出适合我国国情的国防科技创新体系发展之路，全面加快我国国防科技创新体系建设，为全面建成世界一流军队打下坚实的基础。

着眼“两个大局”开展全民国防教育

习近平总书记指出：“我们的国防是全民的国防，推进国防和军队现代化是全党全国人民的共同事业。中央和国家机关、地方各级党委和政府要强化国防意识，满腔热忱支持国防和军队建设改革，为强军创造良好条件、提供有力支撑。”着眼“两个大局”，针对强国强军的时代要求，应以习近平强军思想为指导，以各级干部和广大青少年为重点，不断创新国防教育方法和手段，形成关心热爱建设和保卫国防的社会氛围。

一是坚持把学习贯彻习近平强军思想作为加强全民国防教育的核心内容。进入新时代，习近平总书记明确提出了党在新时代的强军目标，并在指导强军事业的实践中，实现了马克思主义军事理论中国化的新飞跃。习近平强军思想揭示了强军制胜的根本规律，形成了指导强军事业的科学思想体系，深刻回答了“新时代建设一支什么样的强大人民军队、怎样建设强大人民军队”的时代课题。习近平强军思想既是引领新时代军队建设的科学指南和根本遵循，也是引领和指导新时代全民国防教育的总指导。强化全民国防教育，必须把学习贯彻习近平强军思想作为全民国防教育内容体系的魂和纲，突出全民国防教育内容的政治性和时代性。要传承红色基因，担当强军重任，以形成强大的战斗力为标准，向能打仗、打胜仗聚焦。

二是坚持把领导干部和青少年作为全民国防教育的重点。2016年3月23日，习近平总书记在国防大学视察时强调，国防大学承担对地方高级干部及地方高校大学生进行国防教育和培训的任务，要帮助他们强化国家安全意识和国防观念，增强关心和支持国防和军队建设的责任感。这一重要论述，明确了领导干部和青少年在新时代国防教育中的责任和地位。领导干部是国防教育的主要责任人和以身示范的领头羊，在实际工作中，应深刻理解和把握“两个大局”，理清现实工作与全民国防教育的关系，统筹兼顾，把握强国和强军的关系，使自己真正成为国防教育的行家里手。未来属于青年，希望寄予青年。以广大青少年为突破口，将国防意识融入青少年的血脉之中，既可影响当代，也可影响下一代。

三是坚持把关心热爱建设保卫国防作为全民国防教育的目标。“地方各级党委和政府要关心支持国防和军队建设，加强国防教育，增强全民国防观念，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。”习近平总书记这一重要论述，既在思想上统筹军队和地方的关系，也明确了新时代国防教育的战略地位。安不可以忘危，治不可以忘乱。这就要求必须紧跟新时代新要求，贯彻总体国家安全观，强化忧患意识，加强和改进全民国防教育，增强全民综合国防素质。让全社会关心热爱建设和保卫国防成为新时代思想共识和行动自觉，不断强化新时代国防意识，塑造新时代全民国防精神。

四是坚持把创新教育方法手段作为全民国防教育的重要内容。开展国防教育要形式多样。国防教育要适应时代新特点，符合社会发展新形势新情况，创新内容和形式。要让国防意识外化于行，内化于心，并在实际工作和行动中，做到自觉践行，不打折扣。要基于信息社会的优势，充分利用各种媒体，基于各种红色资源、重大革命历史纪念活动、各种革命历史文物等，通过合理设计和运用，因地制宜，多种形式相结合，形成全方位多时空的多维度教育体系。要充分利用网络的特点，进行精准化、形象化、生动化传播，将国防精神的意蕴与形式、情感融于网络空间之中。

（作者：魏继才 刘洪顺，分别系湘潭大学马克思主义学院教授、军事科学院军事法制研究院副研究员）

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