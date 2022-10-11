为进一步帮助学生明确考研目标、明晰考研方法、收获考研佳绩，人民网联合研招网在研究生招考周期内推出研考经验分享系列特别报道。由考研“亲历者”“过来人”等全国各高校在读研究生为即将考研的学生们讲述他们的备考经验、“妙招”等，希望能为广大考生提供建议和帮助。考研生，加油！

本期考研经验分享人：石珏滢，中南财经政法大学知识产权学院知识产权法专业硕士研究生在读，本科就读于中南财经政法大学法学院法学专业。考研初试总分为397分，政治73分，英语88分，法律基础108分，知识产权法128分。初试排名第三，复试排名第二，总成绩第一。

中南财经政法大学是教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干，兼有哲学、文学、史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的普通高等学校，是国家“211工程”高校和“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校，入选世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）建设高校及建设学科名单。

知识产权学院作为国内最早从事知识产权教学与研究的机构之一，拥有教育部人文社会科学重点研究基地、新时代科技革命与知识产权学科创新引智基地等，拥有知识产权国家级优秀教学团队，所属的法学学科入选双一流建设学科名单。《知识产权法学》被批准为国家级精品课程，《知识创新、知识经济与知识产权》入选第一批国家精品视频公开课建设计划，《知识产权法学》课程入选首批国家级一流本科课程，吴汉东教授荣获首届“全国教材建设”先进个人荣誉称号，其主编的《知识产权法》获得“全国优秀教材（高等教育类）二等奖”。

(责编：何淼、孙竞)