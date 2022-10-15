原标题：新华全媒+丨呵护双眼，从拒绝不良用眼习惯做起

长期面对电子产品，人们在获取大量信息的同时，双眼也承受着巨大压力，一些不良用眼习惯正在悄悄影响我们的视力。每年10月的第二个星期四是世界视力日，专家指出，大部分视力问题是可防可治的，不同年龄段群体都要改正不良用眼习惯，定期进行眼部检查，提高健康用眼意识。

近年来，学生近视多发并呈现低龄化的现象引发广泛关注。中小学时期是学生眼睛的关键发育期，在此阶段需要重点关注近视的发生并进行预防。青海省人民医院眼科副主任医师张晓英介绍，除了电子产品对眼睛的损害，近距离用眼学习时间过长、眯眼视物、坐姿不当等不良用眼习惯，都会导致近视的早发、高发。

“在青少年成长发育过程中，家长要密切关注孩子的用眼健康。从小教育他们养成良好的用眼习惯，比如学习时做到‘一拳、一尺、一寸’，即胸口离桌沿一拳，眼睛离书本（电脑）一尺，握笔的手指离笔尖一寸。青少年自身也要进行自我管理，控制使用电子产品时间，适当增加户外运动。”张晓英说。

10月13日，青海省人民医院眼科副主任医师张晓英（右）在为患者做检查。（受访者供图）

随着生活节奏加快，加班、熬夜已成了不少人的生活常态，而眼部疾病却易被忽略。据了解，慢性结膜炎、干眼症、白内障、青光眼等都是常见的眼部疾病。尤其青光眼被称为视力的“隐形杀手”，分原发性、继发性和先天性三大类。原发性闭角型青光眼多发于中老年人，且女性发病率较高，情绪激动、视疲劳、用眼及用脑过度等均可诱发，表现为眼部干涩、视物模糊或视力下降、头昏、失眠等症状，有的患者无任何症状也可失明，后果极为严重。

“有些患者会通过频繁滴眼药水来缓解不适症状，这也是不正确的。很多眼药水中含有防腐剂，长时间使用会损害角膜上皮。建议定期进行眼部检查，出现眼睛不适或视力下降等情况要及时就医，不要延误病情，做到早期发现、合理治疗。”张晓英说，健康的生活方式可以预防很多眼部疾病，比如平衡膳食，充足睡眠，戒烟戒酒，适当锻炼，控制血糖、血压、血脂水平等，还可以通过远眺、做眼保健操等缓解眼睛疲劳。（记者张子琪 央秀达珍）

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