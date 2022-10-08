原标题：中国驻奥克兰总领馆提醒领区内中国留学生加强安全防范

据中国驻奥克兰总领馆微信公众号消息，随着新西兰8月初全面重新开放边境，中国留学人员陆续抵新报到，开启留学生活。为帮助大家尽快适应新环境，确保平安留学、健康留学、成功留学，中国驻奥克兰总领馆特向广大留学人员做出以下提醒：

一、关注疫情动态，加强个人防护

9月中旬，新西兰政府宣布取消疫情“交通灯”防疫系统，解除口罩令限制及入境人员疫苗接种要求。请大家从保护自身健康出发，重视防疫工作，关注新西兰卫生部、新西兰新冠疫情网站发布的疫情专栏信息，遵守疫情防控规定。如出现疑似症状或确诊感染，请及时就医，遵从专业医护人员指导。

二、加强安全防范，实现平安留学

目前，新西兰社会治安总体稳定，但涉中国公民的安全事件和电信诈骗时有发生。请大家务必提高防范意识，多掌握与生活息息相关的法律法规。妥善保管个人财物，尤其是护照等证件，不要向陌生人透露个人信息。如遇突发事件，保持沉着冷静妥善应对，紧急情况可拨打111报警，非紧急情况可拨打105报警。

三、遵守交通规则，确保行驶安全

新西兰以山地丘陵为主，部分路段崎岖狭窄，交通事故发生率较高。新西兰的车辆驾驶习惯、交通规则与国内不同，初来乍到即驾车出行易引发交通事故。今年以来，已发生数起涉中国留学人员的交通事故。请大家熟悉并且遵守新西兰的交通规则，注意行车安全。

四、融入校园生活，丰富留学体验

新西兰的教育体系和文化传统等与国内差异较大，请大家积极与学校、学联联系，参与其组织的新学期辅导和校园活动，熟悉校园及周边环境；遵守学校规章制度和当地法律法规，与同学友好相处，积极参与学校和社区公益活动；用足用好学校为国际学生提供的生活、学习等服务资源，积极获取生活资讯。电子邮件是学校与学生交流的重要渠道，建议养成经常查看电子邮箱的习惯，避免遗漏重要事项通知。

五、常同家人联络，避免亲友牵挂

请大家保持通讯畅通，同家人保持联系。请将自己在新西兰的联系方式、居住地址、学校等重要信息告知家人，最好一并提供房东、关系要好的同学或老师的联系方式。外出游玩时，请提前将个人行程、紧急联络方式、同行人信息告知家人或友人，以备不时之需。如前往没有通讯信号或信号较弱的地区，或因故暂无法与家人联系，请提前告知家人，避免因“失联”引发担忧和焦虑。

六、勇敢面对困难，保持身心健康

留学生初来乍到，可能感到孤独寂寞，加之疫情反复，影响身心健康。希望大家积极面对各种困难或突发情况，多与老师同学或家人沟通请教，寻找妥善解决办法。要培养乐观向上的心态，不断调适心理，确保身心舒畅。要积极参与适合自身的体育锻炼，培养健康体魄，对于有一定风险的项目要量力而行。一旦出现心理或身体不适，第一时间通过学校和正规渠道寻求专业心理帮助或就诊。

新西兰紧急求助电话：111（救护车、警察、火警）

新西兰非紧急求助电话：105（如丢失钱包或手机、遭遇盗窃或诈骗等）

新西兰新冠肺炎咨询热线：0800-358-5453

中国外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话（24小时）：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻奥克兰总领馆领事保护与协助应急电话：09-5251200

中国驻奥克兰总领馆文教处：09-6881605或09-5247670

(责编：郝孟佳、何淼)