原标题：连续多年超百万人赶考 国考招录呈现哪些特征？

日前，国家公务员局网站发布消息明确，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员将于10月25日开始报名，12月3日至4日举行笔试。

备受广大考生关注的“国考”即将迎来报名季，近年来，国考的招录和报名呈现出哪些特征？“国考热”的原因有哪些？

国考的报名热度

中央机关及其直属机构公务员招考也被舆论称为“国考”，近年来，随着报名人数的增加，“国考”的舆论关注度较高。

1994年，原人事部正式建立了公务员考试录用制度，并组织了首届中央国家行政机关公务员录用招考。有媒体曾统计，当年，国考提供了30余个国家机关的490个名额，最终4400人正式报考，相当于9个人争考一个职位。

从近10年来的招录数据来看，国考招录规模波动上升。例如，2013年度国考共有140多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位的12901个岗位招录20839人，到2016年国考，招考职位增加至1.5万余个，共招录2.78万人。去年11月举行笔试的2022年度国考，共有75个部门、23个直属机构参加，共招录3.12万人。

从报名人数观察，国考的“热度”也有充分的数据支撑。自2009年起，国考报名人数已经连续14年超百万，去年国考报名过审人数首次突破200万。近两年，国考实际参加考试的人数也均超过百万。

对于国考报名的热度，苏州大学政治与公共管理学院教授钱玉英此前对中新网表示，一方面是因为公务员发展前景广阔，另一方面则是因为公务员考试公信力强，具有制度化、规范化的特点，足够优秀者能够在公务员考试中脱颖而出。

考试的竞争程度

每年国考，一些报名人数较高的岗位受到媒体关注。

早在10年前，2013年度的国考报名就曾出现竞争接近“万里挑一”的岗位，这一岗位为“国家统计局重庆合川调查队业务科室科员”。

2022年度国考，报名阶段也出现了吸引考生扎堆报名的岗位，西藏阿里地区邮政管理局“一级主任科员及以下”一职，从报名开始就吸引众多考生报考，截至报名通道关闭时，报录比就已接近“两万选一”。

“每年这些炙手可热的职位都是偶然出现的，但是，它们也有一些共同特征，这些岗位往往对报考者的学历、基层工作年限等条件限制较少。”华图教育研究院专家郑文照表示。

专家分析，报名期间一些炙手可热的岗位报名门槛大都相对较低，而从整个考试观察，近年来，国考的整体竞争程度保持平稳上升。

2022年度国考，报名过审人数与录用计划数之比约为68:1，参加考试人数与录用计划数之比约为46∶1。

这个招录特征要了解

近年来，国考招录向应届生群体倾斜的特征较为明显。例如，2022年度国考，在计划招录的3.12万人中，安排了2.1万个计划专门招录应届毕业生。

而从全国层面观察，据新华社今年6月的报道，在前两年连续扩大招录高校毕业生规模的基础上，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员招录进一步吸纳高校毕业生，共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。

此外，今年3月举行的全国公务员工作推进会也强调，要认真落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的有关部署要求，结合实际扩大招录高校毕业生规模，加强宣传引导，优化方式流程，加快工作进度，吸引优秀毕业生报考。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)