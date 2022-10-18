原标题：向中国特色世界一流大学目标迈进

【代表手记】

党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

从党的十九大到党的二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是中国特色世界一流大学建设的关键期。五年来，我们党对高等教育事业作出全面系统重要部署，推动我国高等教育取得历史性成就，发生格局性变化。见证并经历这一发展过程，我们深刻体会到，进入新发展阶段，“双一流”大学处于发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力的结合点上，对社会主义现代化国家建设的战略支撑作用日益凸显。

作为我们党面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学，建校73年来，大连理工大学始终坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，坚定不移向中国特色世界一流目标迈进。

新征程号角嘹亮。立足“两个大局”，推动“双一流”建设再上新台阶，必须强化服务国家的使命导向，抓好立德树人这一根本办学任务，在中国式现代化所提供的广阔实践天地和前所未有的创新课题中，特别是加快建设世界重要人才中心和创新高地的过程中，塑造中国式现代化高等教育新模式，走出一条中国特色世界一流大学的新路。

风正帆满，奋楫前行。大连理工大学将深入贯彻落实党的二十大精神，进一步强化办学使命导向，以加强党的领导为根本保证，牢记为党育人、为国育才初心使命，更好发挥研究型大学的战略作用，把培养拔尖创新人才和培育国家战略科技力量紧密结合起来，把服务国家现代化全局与服务东北全面振兴紧密结合起来，坚持“特色强、质量高、研究型、全球化”内涵定位，把党的二十大精神落实到办学治校的各方面，不断把“双一流”建设推向更高水平。

（记者吴琳采访整理）

(责编：李依环、孙竞)