原标题：人才缺口大 上海18所高校学生参加养老社工培训

上海至少需要6000多名养老社会工作者，而目前岗位人才缺口则在一半以上。眼下，来自上海18所高校、21个专业的约200名大学生正在上海首届大学生养老社工培训班受训。

“虽然社工的相关知识课堂里都学过，但之前养老领域基本没有涉及，‘社工+养老’融合的知识体系也是第一次接触，这样的培训，让我对养老领域有了更为直观的了解。”首堂培训课后，上海政法学院社会工作专业大三学生张忆骋感触颇深。

据上海市老龄办、市卫健委和市统计局的联合调查显示，截至2021年底，上海60岁及以上老年人口达542.22万人，占总户籍人口的36.3%。

随着社会不断发展，养老服务不再局限于日常看护、生活照料方面，而是扩展到老年人的“身、心、灵、社”等多方面。其中老年社会工作者无疑是实现养老服务新内涵的重要支撑队伍。事实上，伴随养老服务业的发展，青年人能够在养老领域获得具有一定竞争力的薪酬待遇和相对广阔的发展空间。

上海开放大学党委书记楼军江介绍说，由上海开放大学和上海市养老协会、市社工协会联合举办上海首届大学生养老社工培训班，就是要让青年学生了解养老行业，了解养老社会工作岗位，为今后择业奠定基础，进而吸引更多的青年人才投身养老服务业。值得一提的是，上海面向在校学生开展养老社会工作者培训，尚属首次。

据悉，在此次报名的310名学员中，约三分之二都是高校学生，其中社会工作专业学生占50%。还有三分之一学员来自养老机构，这些人员涉及管理、一线服务等多个岗位。

在楼军江看来，普通年轻人对养老行业了解不多，对行业存有偏见，普通高校毕业生从事养老服务业的更是少之又少，养老服务从业者队伍年轻化、专业化建设任重道远。“期待学员们运用所学为养老产业赋能、为上海数百万老年人服务。”(记者 许婧)

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