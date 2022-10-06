根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求，2022年10月5日至25日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”(https://yz.chsi.com.cn)进行网上正式报名，报名时间为每天9:00—22:00。

填写考生信息功能持续开通到10月25日，考生信息在报名结束前都可以修改，请考生务必确认信息是否有误。报名号生成后，招生单位、报考点、考试方式等关键信息不允许修改。每人只能保留一条有效报名信息。

请考生牢记学信网的用户名和密码(为避免个人信息泄露，请设置复杂密码并定期修改)，后期下载准考证、参加调剂仍然需要使用。

考生应当在考前十天左右，凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印，正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。

2023年全国硕士研究生招生考试初试将于2022年12月24日开考。(记者 马力)

(责编：孙竞、李依环)