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吉林大学启动2022年“金秋劳动周”

2022年10月05日09:35 | 来源：人民网-教育频道
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吉林大学师生开展田间秋收劳动。吉林大学党委宣传部供图
吉林大学师生开展田间秋收劳动。吉林大学党委宣传部供图

人民网北京10月5日电 日前，吉林大学举行2022年“金秋劳动周”启动暨大学生劳动教育实践基地揭牌仪式。

揭牌仪式上，吉林大学农业实验基地党总支书记、主任王文众介绍了建设规模、作物种类和种植方式。 吉林大学植物科学学院副院长秦建春向到场师生讲解了各类农作物的识别特征、种植方式和生长习性，并组织师生分组开展田间秋收劳动。

据悉，本次活动掀开了吉林大学2022年“金秋劳动周”的序幕。未来一段时间，吉大还会通过集中劳动和分散劳动相结合，组织广大同学开展形式多样的劳动活动，探索综合性大学“劳动课程+劳模示范+劳动创造”进阶式劳动教育模式，不断提升劳动教育的育人实效。

吉林大学党委副书记韩喜平表示，“金秋劳动周”的启动和大学生劳动教育实践基地的揭牌，将进一步拓展劳动教育实践资源，提升劳动教育的育人实效，让劳动教育在学校落地生根，实现以劳树德、以劳增智、以劳健体、以劳育人。（李依环、实习生黄效唐）

(责编：李依环、孙竞)

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