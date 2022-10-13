原标题：【十年@每一个奋斗的你】外籍留学生中国逐梦 痴迷武术愿做文化交流使者

西马在练习武术。（资料图） 受访者供图

“学武术是我来中国最大的收获，它让我更好地实现梦想。”正在河北大学攻读新闻与传播学专业博士学位的尼日尔籍留学生西马表示，当初选择来中国留学，就是希望做尼中文化交流的使者。

“我是老保底(定)滴”，西马很喜欢用这句话进行自我介绍。2012年，西马来到位于河北省保定市的河北大学学习汉语语言学专业。也正是从那时起，西马正式开始了自己在中国的“追梦之旅”。

在采访中，西马经常提到一句话：“来到中国学习，对我来说是一个很好的机会。”

为提高自己的中文水平，西马选择学习相声。“中国的相声是一种很好的语言艺术，它讲究说、学、逗、唱，还有一些很有趣的故事。”西马认为，相声是一种很好的学习方式，不仅可以提高自己的口语运用能力，还可以了解很多中国的历史文化。

西马在练习武术。(资料图) 受访者供图

西马坦言，来中国之前，其实自己并不太了解中国文化，“我喜欢看李小龙、成龙、李连杰的电影，可以说，我是通过中国电影开始对中国文化感兴趣”。

受中国动作电影的影响，2015年，西马与学相声时结识的苏丹好朋友赵子龙一起加入了河北大学国际武术队。

在学习武术过程中，西马遇到了很多困难。“尤其是练习武术动作的时候，因为不是从小习武，有些动作对我来说很难做到。”但是，西马相信“熟能生巧”，在不断努力练习下，几年后，他已经基本掌握中国武术的要领，并学会了朴刀、禅杖、八极拳等传统器械和武术套路。

2016年大学毕业后，为了能继续学习武术，西马留在河北大学攻读硕士研究生。

西马说，接触中国武术之后，他开始参加一些面向外国友人的武术比赛或是才艺大赛。也正是因为经常性地参加比赛，加之近年来国际交流性活动增多，西马结交了很多新朋友，有中国人，也有国际友人，让他深刻理解了“五湖四海皆兄弟”的内涵。

2016年5月，西马参加“武动北京 情系冬奥——2016来华留学生武林大会”获得优秀奖。(资料图) 受访者供图

据了解，在中国留学期间，西马先后获得“武动北京情系冬奥——2016来华留学生武林大会”优秀奖、河北省第十届“冀之光”外国留学生汉语技能暨中华才艺大赛表演第一名等多项荣誉，还曾获得尼日尔驻华大使馆的鼓励证书。

西马很喜欢中国的一句话——“和而不同”。他表示，尼日尔当地很多年轻人都知道中国武术，也知道武术是中国的传统文化。假期回国期间，他积极加入当地的中国武术协会。此外，他还在自己的婚礼上表演了中国武术，并邀请尼日尔当地的武术爱好者进行中国武术表演。

为了更好地实现自己的梦想，2019年，西马选择继续留在河北大学攻读新闻与传播学博士研究生。2020年，西马被中国教育部评为“优秀来华留学生”。

对于自己在追梦路上已经生活了十年的这座城市，西马表示，保定变得越来越漂亮了，路越来越宽敞，交通越来越发达。

“现在的保定火车站变化很大，跟以前很不一样。市区有很多新的房子、新的楼。暑假的时候我受邀去参观了大激店，中国的乡村真的非常漂亮，那里还有很多中国的文化艺术。”讲起这些年保定的变化，西马如数家珍。

眼下，西马正在准备自己的博士毕业论文，内容是关于尼日尔的传统传播。他表示，希望运用自己在中国学到的传播学知识，促进尼日尔传播业的发展，也希望让更多尼日尔年轻人了解中国语言、中国武术和中国文化。

“我会一直坚持练习中国武术，毕业后我还打算回国开一家中国武馆。未来，我也希望参加更多的文化交流活动，与中国学生多交流、多合作，做尼中文化交流的使者。”西马说。(李玉素)

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