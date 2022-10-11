查道林

原标题：数字化转型：推进高校治理现代化的新路径

【专家视角】

2022年4月19日，习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议时强调，“要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑”。近年来，大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域的全过程。在教育领域，新技术在融入教育治理现代化进程中，也在不断创新和拓展教育治理现代化的内涵与路径。《教育部2022年工作要点》指出，“要实施教育数字化战略行动，加快推进教育数字转型和智能升级”。新时代高校领导干部要紧紧抓住国家教育数字化战略行动机遇，顺应教育治理数字化转型新趋势，学会用“数字化思维”推进高校治理体系和治理能力现代化。

数字化转型推进高校治理现代化的基本内涵

数字化转型推进高校治理的核心在于创建支撑实时感知诊断、动态分析预测、即时判断决策的新型基础建设环境。基于数据驱动，对多场景、全过程、多模态的大数据进行关联交叉与分析计算，突破传统管理过程中存在的“暗箱”问题，将教育治理过程可视化、颗粒化与透明化，从而增强教育预测、诊断与决策能力。

在数字化转型推进高校治理现代化的具体实践中，从技术角度看，数字化转型的基本思路是依托人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术，通过深入分析挖掘教育教学大数据，实现治理主体多元化、治理方式科学化、教育流程可视化、治理决策精准化；从模式创变看，运用技术将高校治理过程中的新型基础设施、管理方式、评价形式、育人模式等主要元素进行系统性重构、重组，实现教育治理范式的创变，提升高校教育系统的运行活力和服务价值，推进高校内涵式发展，形成开放性、适应性、可持续性的良好教育治理新生态。

数字化转型推进高校治理现代化的时代意义

教育治理在社会发展复杂多变的形势下被赋予了重大使命与责任。从“互联网”走向“物联网”“二维空间”转向“三维空间”的虚实融合复杂环境下，传统教育治理环境的动态性和不确定性日益加剧，数据善治、技术善用等更加凸显了教育治理的紧迫性与复杂性。高校治理作为教育治理的关键一环，应及时更新现代化治理手段与工具，拓宽治理场域，积极依托数字技术提升治理水平，打造多元协同共治与科学精准治理的新格局。

数字技术在教育治理领域中的嵌入，即感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策，不仅为完善教育治理结构提供技术支撑，也为治理主体间“协同共治”提供可能。因此，技术赋能教育治理机制体制的建立、治理新活力的激发、教育主体的共建共享，是建构中国特色现代大学制度、推进高校现代化的根本要求，也是数字技术赋能高校高质量发展的内生需求。

数字化转型推进高校治理现代化的创新路径

第一,应转变教育观念。高校应从传统“等级制、经验化”的老套路转为数字时代“扁平化、精准化”的数字化治理新思路，加强高校管理者、广大师生数字化意识与能力的培养，不断创新治理模式，以实现数字化转型支撑高校治理过程“知行创”的合一。

第二，重组教育要素与模式，实现教育治理关键要素的系统性变革。依托人工智能、大数据、云计算等新技术，通过结构重组、流程再造、数据融通、教学与评价模式变革，实现教育治理中全要素、全流程、全业务、全领域的数字化转型。

第三，打造智慧教育服务新体系，以“物联、数联、智联”为目标推进“5G+云网”融合。持续建设信息网络、平台系统、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等新型基础设施，打造数据融合融通的智慧育人服务体系。

第四，充分发挥教育大数据效能，实现“数据代言”。新时代的教育治理应积极依托教育大数据，构建数据支撑的评估决策分析体系，满足个性化服务需求；打破数据壁垒，消除信息孤岛，推进跨部门跨领域跨层级联动，实现协同化、科学化治理，打造精准科学的治理新模式，提升以数字化助推高校提升教育治理现代化效能。

具体而言，高校在把握数字化时代发展新机遇时，一是要坚持顶层设计，统筹推进。绘制“智慧校园”建设蓝图，积极探索数字化转型推进教育治理现代化的实践路径，包括创新数字化治理体系、创建智慧育人环境、提升师生数字素养、加强数据与技术治理、实现资源治理新模式等。二是要优化新型智慧环境支撑功能，打造网络化、沉浸式、智能化的育人环境。通过推进校园物联网、教育专网等“四网”融合，建立面向“感知终端+平台+场景”的物联网体系架构，打造虚实融合的智慧环境。三是要聚合融通各类智慧平台，推动数字资源供给侧结构性改革，实现资源的优化配置、互融互通与共建共享，推动教育治理过程的规范化、科学化与可视化。四是要创新“数据赋能+多元共治+技术善治”治理路径。打造多元主体共同参与、权责分明、团结合作、协同治理新局面。完善数字认证体系，建立数据共享审核制度，明确数据共享属性和范围，规范共享流程，保障技术善治善用，发挥数据在治理中的最大效能。

数字化技术与高校教育治理现代化的深度融合，是高校内涵式发展与“双一流”目标建设的现实需求，高校要始终坚持党的领导和育人初心相结合，坚持顶层设计和整体推进相结合，坚持多元协同与科学决策相统一。既立足当下，解决高校发展存在的难点、热点、堵点，又着眼未来，为高校可持续发展增能与蓄势，建立数字化转型推进高校“共建共享、共治共赢”教育治理的新生态。

（作者：查道林，系华中师范大学党委副书记）

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