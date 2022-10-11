原标题：北京首批毕业生公寓试点项目全面入住

今年毕业季期间，为缓解大学生租房难问题，北京市住建委选择位置优越、产业聚集的海淀、朝阳、昌平、房山4个保租房项目、近1000间房源作为应届毕业生青年公寓试点。目前，首批4个试点项目已全部办理入住。

今天，北京市住建委介绍，位于海淀、朝阳、昌平、房山4个保租房项目、近1000间房源作为应届毕业生青年公寓试点，累计登记2983人，人房比达3:1。其中，由北京市保障房中心建设持有的平乐园项目作为唯一的市级统筹项目已于近日正式启动首批选房入住工作，至此，首批4个试点项目已全部办理入住。

平乐园项目位于朝阳区劲松地区(八棵杨中街与营盘沟路交叉口，广渠路南500米)，距离周边商场及地铁九龙山站约300米，地理位置优越，周边配套设施齐备。项目面向全市范围内符合条件的毕业生配租，不受工作单位所在区限制，共提供206套、489间房源。房屋全装修交付，实行按间分租，每名毕业生租住1间卧室，客厅、餐厅、卫生间和厨房为公共区域。房屋配备冰箱、电磁炉、空调、床、沙发、书桌、衣柜、宽带网络等基本生活设施，满足青年人对房屋功能性和舒适性的需要。

项目大部分房间租金在2600元至4800元之间，低于周边同地段、同品质市场租赁住房租金，其中包含物业费、家具家电租赁费、供暖费及网费，实行动态调整。考虑到年轻人的特点，项目还增加了“吃住行娱学”等方面的个性化服务，如在首层设置共享休闲区，配备运动健身区、书吧阅读区、共享会客区、休闲娱乐区四大功能区，每间房屋均配备了智能门锁和智能监控。

北京市住建委表示，“十四五”期间，北京计划建设筹集保租房40万套(间)，重点保障新毕业大学生、城市运行服务保障人员等群体。下一步，在总结首批大学生公寓试点经验的基础上，北京将继续按照“以区为主、全市统筹”的原则，尽快推出第二批次试点项目，配租对象范围将结合各区实际扩大到在京毕业三年内的学生和京外院校毕业生，并作为“十四五”时期的一项重要工作坚持下去，为破解首都超大城市住房困难问题，加快完善住房保障制度和供应体系，为实现“住有所居”目标作出更多生动实践。(记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、何淼)