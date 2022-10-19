原标题：在教育、科技、人才的一体部署中明确使命

二十大代表、哈尔滨工业大学党委书记 熊四皓

【党代表手记】

作为党的二十大代表，能够亲历盛会、亲耳聆听习近平总书记作的重要报告，我倍感振奋、深受鼓舞。二十大报告对教育、科技、人才作出一体部署，重视程度之高、篇幅之大，在历次党代会报告中尚属首次。

作为一名基层党组织负责人、一名高校党委书记，我深感重任在肩，也更加坚定信心，将团结带领全体哈工大师生不断改革创新、奋发作为、追求卓越，努力办好人民满意的教育，矢志为建设中国特色社会主义现代化国家贡献一大批国之重器、一大批杰出人才。

纵观人类文明发展历程，世界高等教育中心的转移，总是与世界人才中心的转移、世界科学中心的转移相生相伴。

高等教育的繁荣和变革，不断吸引和培育着引领世界科学前沿和文明潮流的顶尖人才，催生着新的世界科学中心不断形成；而新的世界科学中心的形成，又重塑着新的高等教育模式，孕育了一大批世界一流大学。二十大报告明确指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，充分反映了我们党对人类社会发展规律、社会主义建设规律的新的认识，为新征程上中国特色世界一流大学如何领命先行、建功立业指明了奋斗方向，提供了重要路径。

2020年6月7日，习近平总书记致信祝贺哈工大建校100周年，贺信中指出，“新中国成立以来，在党的领导下，学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业，打造了一大批国之重器，培养了一大批杰出人才，为党和人民作出了重要贡献。希望哈尔滨工业大学在新的起点上，坚持社会主义办学方向，紧扣立德树人根本任务，在教书育人、科研攻关等工作中，不断改革创新、奋发作为、追求卓越，努力为实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献”。

通过对习近平总书记的贺信和党的二十大报告的深学细悟，我深刻感受到总书记在贺信中对哈工大取得成绩的肯定和前进方向的指引，深刻领悟了中国特色世界一流大学如何在教育、科技、人才的一体部署中找准角色、明确担当、作出贡献的方法论。

回首来时路，哈工大与国同行、与国同强，在同航天国防事业同频共振中赢得认可、发展壮大。面向新征程，哈工大将始终坚持以习近平总书记贺信精神为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以“人民满意”为根本标准，以“作出新的更大贡献”为重要使命，围绕“造国之重器”和“育杰出人才”的内生逻辑，持续完善以“人才培养”“队伍建设”“科学研究”改革为关键项、“内部治理”改革贯穿其中的重点领域改革体系，全面加强有组织科研，持续强化应用牵引的基础研究，超前谋划更多重大战略性储备项目，以系统辩证、大胆创新的改革顶层设计，推动中国航天第一校“尖兵”建设实现新跃升、作出新贡献，努力为科技强国事业注入新的更强动力。

（记者李丽云整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)