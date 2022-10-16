杜玉波

原标题：以高质量高等教育体系支撑教育强国建设

教育是党之大计、国之大计。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国高等教育与国家现代化和民族复兴同向同行，引领支撑教育强国建设，高质量高等教育体系加快构建，高等教育事业发展取得历史性成就，教育面貌发生全局性变化。

培养高水平人才的高质量高等教育体系持续优化。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把立德树人作为根本任务，全面贯彻党的教育方针，高校德智体美劳教育的整体性和系统性显著增强。坚持为党育人、为国育才，扎实走好新时代人才自主培养之路，为加快建设世界重要人才中心和创新高地奠定坚实基础。

适应国家和社会需求的高质量高等教育体系不断夯实。坚持落实“四个服务”，以“双一流”建设为引领，以“四新”建设为抓手，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。高校主动对接国家重大战略需求，承担了60%以上的基础研究、80%以上的国家自然科学基金项目，为实现高水平科技自立自强作出重要贡献。

治理体系和治理能力现代化的高质量高等教育体系日益完善。坚持扎根中国大地办大学，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。高等教育领域的“放管服”改革成效显著，以创新质量、能力贡献为核心的评价导向在高校逐步树立。

服务全民终身学习的高质量高等教育体系逐步成形。坚持以人民为中心发展教育事业，更好地满足不同群体多样化学习需求。统筹推进新技术应用与高等教育融合发展，上线慕课数量超过5.25万门。

体现公平而有质量的高质量高等教育体系稳步发展。坚持以教育公平促进社会公平正义，不断提升人民群众的高等教育获得感。深入推进中西部高等教育振兴，119所部属和东部高水平大学参加支援103所中西部高校，实现西部12个省（区、市）和新疆生产建设兵团全覆盖。

高水平对外开放的高质量高等教育体系加速构建。坚持构建教育开放新格局，努力提高高等教育的开放水平和国际影响力。深化共建“一带一路”教育行动，我国同181个建交国普遍开展教育合作与交流。充分发挥民间社团组织优势，加强中外人文交流。

站在新的历史起点上，我国高等教育要始终坚持党的全面领导，不断提升与经济社会发展的契合度、服务国家重大战略需求的贡献度和人民群众的满意度，为加快教育现代化、建设教育强国提质赋能。我们有信心也有能力在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上扬帆远航。

（作者：杜玉波，系全国人大常委会委员、教科文卫委员会副主任委员，中国高等教育学会会长）

(责编：郝孟佳、孙竞)