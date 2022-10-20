原标题：科技是第一生产力 人才是第一资源 创新是第一动力

【代表之声】

中国工程物理研究院党委书记杭义洪代表：打赢核心技术攻坚战

党的二十大报告强调，“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”,“加快实现高水平科技自立自强”。现场聆听了二十大报告，我深受鼓舞、倍感振奋。习近平总书记在二十大报告中指出，国家安全是民族复兴的根基。中国工程物理研究院将按照党的二十大擘画的宏伟蓝图，踔厉奋发、勇毅前行，坚决以国家战略需求为导向，锚定“国防和军队现代化”目标，牢记使命担当，强化科研攻关、人才队伍建设、科技体制机制改革，坚决打赢国家战略安全领域关键核心技术攻坚战，为实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。

（记者 陈海波采访整理）

中国工程院院士、浙江理工大学校长陈文兴代表：发挥好高校科创优势

党的二十大报告强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。这为做好高校科技工作提供了根本遵循。高校作为国家创新体系的重要组成部分，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力结合起来，有效支撑了我国教育、科技和经济社会发展。新征程上，要充分发挥高校在科技创新中的独特优势，即高端人才汇聚地和培养地优势，努力培养一批心怀“国之大者”的科创人才。同时，要坚持“四个面向”，瞄准真问题，推动重大科研任务攻关，努力做到科技创新成果与国家、区域发展需要相结合，肩负起时代赋予高校科技工作者的职责使命。

（记者 樊荣采访整理）

中国航天科技集团四院院长任全彬代表：让科技创造美好生活

党的二十大报告指出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。作为一名航天科技工作者，我深感使命光荣、责任重大。在建设航天强国的伟大征程中，航天科技四院作为主力军，必须发挥更大作用，作出更大贡献。我们要加大科技创新力度，加快解决制约高质量发展的关键核心技术领域“卡脖子”问题，不断引领和推动中国航天固体动力技术的前进方向。同时，坚持服务和融入国家重大战略，瞄准未来科技和产业发展制高点，发挥优势，加快科技成果转化，更好支撑国家战略、服务国民经济，让航天技术更好地为全社会创造更加美好的生活。

（记者 张蕾采访整理）

中国核动力研究设计院院长王丛林代表：持续推动高水平研发

党的二十大报告提出“加快实施创新驱动发展战略。加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。这与我从事的行业息息相关，与中国核动力研究设计院的使命任务、主责主业紧密相联。作为国家安全和能源安全的战略基石，核动力院始终聚焦“四个面向”，推进科技创新，激发科技自立自强活力；坚持系统思维，创新管理模式，持续完善科技创新体系；坚持自主研发，协同社会资源，持续推动高水平研发能力建设；坚持人才引领驱动，不断壮大高素质科技人才队伍，为建设科技强国作出新的更大贡献。

（记者 陈海波采访整理）

上海市徐汇区委书记曹立强代表：推进产城人深度融合

党的二十大报告提出，实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。这充分体现了教育、科技和人才的基础性、战略性作用。上海市徐汇区是科创大区，有150余家国家级、市级科研平台和高等院校，115位两院院士工作生活在这里，活跃着一大批战略科学家、青年科创人才、优秀科创团队。我们要做的工作，就是培育让各类创新要素汇集、碰撞、聚变的“土壤”，便于生长出更多“参天大树”。我们将发挥科创资源优势，加强“大院、大所、大校、大企”资源协同创新，致力于打造创新策源地和科技成果转化地，推进“产、城、人”深度融合。

（记者 颜维琦、殷泓采访整理）

重庆市农业科学院水稻研究所副所长黄桃翠代表：让科研成果惠及农民

如何让油菜含油量更高，是我一直努力攻关的方向。这些年跟油菜打交道，我们培育的高含油油菜品种实现了从“三碗菜籽榨一碗油”到“两碗菜籽榨一碗油”的跨越。在培育油菜新品种的道路上，我和团队不断刷新着自己的纪录。现场聆听党的二十大报告，我倍受鼓舞。科技创新是发展现代农业的必由之路，是促进农业供需良性循环的必然要求，也是农业增值增效的重要举措。实现种源自主可控，离不开科技创新的支撑。种业是农业的“芯片”，我将继续奋斗在田间地头和实验室，用种业科技创新改变农业，让更多科研成果惠及农民，为保障粮油安全贡献力量。

（记者 樊荣采访整理）

中国航天科工航天三江江北公司数控车工阎敏代表：创新离每个人都不远

作为一名航天人，我深切感受到十年来航天事业的蓬勃发展，能够参与其中，非常自豪。党的二十大报告提出，“坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”，“加快实现高水平科技自立自强”。我认为，每个人都可以贡献一份力量。在承担火箭发动机喷管的加工任务中，我和团队成员经常会遇到一些难题。比如最近对一枚火箭的舱段壳体进行车加工时，遇到壳体壁薄、零件刚性差、材料加工难的情况。我们创新设计使用了3个工装，解决了难题。这种小创新、小发明积少成多，最终可能带来巨大变化。做好身边事，创新离我们每个人都不远。

（记者 詹媛采访整理）

(责编：李依环、熊旭)