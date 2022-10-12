原标题：在线职业教育课程设计应与社会需求相结合

近日，北京市教育委员会发布《关于公布2022年北京市职业教育在线精品课程名单的通知》，确定无人机摄影测量、节水灌溉技术、新能源汽车技术等122门课程为2022年北京市职业教育在线精品课程。这些入选的在线精品课程将统一接入国家职业教育智慧教育平台，服务于在线职业教育。

国家职业教育智慧教育平台上的课程，不仅横跨了中等职业学校教育和高等职业学校教育两阶段，还涵盖了生物与化工、农林牧渔、电子与信息等职业教育的各学科大类。利用平台，学生可以方便地学习各种在线职业教育课程，提高自己的职业素质和专业知识修养。“通过平台学习各种在线课程，使得受教育者可以突破时间和空间的限制，获得更多的教育资源。”21世纪教育研究院院长熊丙奇指出。

职业教育是一种使受教育者具备从事某种职业或者职业发展相关素质而实施的教育活动。与普通教育不同，适应性、职业性和实用性是职业教育的突出特征。因此，在课程设置方面，在线职业教育和在线普通教育具有一定的不同。“一般来说，在线普通教育的课程内容相对是比较通用的。”中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉科技日报记者，“而在线职业教育的课程内容是多样的且具有针对性的。在某一个具体的专业领域，在线职业教育的课程可能只能供该专业的部分学生使用，不具备通用性。在线职业教育的课程总体上呈现出多样化、特色化、个性化的特征。”

“在线职业教育课程的设计，要充分发挥职业教育院校、教师等教学主体的作用。应该结合教育教学的实际情况和学生群体的基本特点来规划、设计职业教育在线课程。”储朝晖说，“职业教育在线课程相关设置、设计权利，不宜过度集中到相关管理部门。”

储朝晖表示：“在线职业教育课程的设计，要与实际的生产岗位结合，还要与社会快速变化的需求更好的结合。”

另外，要让职业教育真正行稳致远，还需要让教学与实践并重，将线上、线下的教学和实践充分结合起来，推动学生对知识和技能的更好掌握。(实习记者 李诏宇)

(责编：郝孟佳、何淼)