原标题：“燃灯校长”张桂梅：山里的孩子一个都不能掉队

一条蓝色牛仔裤、一双黑皮鞋、一件黑灰色外套再加一副厚厚的近视眼镜，14日，张桂梅以一身熟悉的“行头”出现在记者面前。

距离她第一次当选全国党代会代表已经过去15年。再次作为党代表赴京履职，张桂梅坦言，这一次的心情与15年前截然不同，这回心情分外激动，责任感更强了。

15年前，张桂梅为筹建一所免费女子高中已经奔走了整整5年，省吃俭用、四处求人才筹集到1万多元人民币资金。这点钱对创办一所学校来说是杯水车薪，“(那段时间)我几乎已经放弃了，但当选十七大代表又燃起了我的希望”。

首次参加全国党代会，张桂梅在会上说出了自己的梦想：创办一所免费女子高中，用教育阻断贫困代际传递。次年，在各方支持下，全国第一所公办免费女子高中——云南丽江华坪女子高级中学(以下简称“华坪女高”)正式成立。那年9月，首批94名贫困女孩走进华坪女高的校园。

建校至今，华坪女高已接收2000多名女生，一本上线率连续多年保持在40%以上，高考成绩综合排名位居丽江市第一。夏去秋来，张桂梅校长送走了12届毕业生，这些女孩大学毕业后遍布教师、医生、军人、警察等各行各业。

成绩的背后是张桂梅日复一日、年复一年的坚守：每天清晨5时许，她会早起为学生提前打开教学楼道的灯，用小喇叭“吼”学生们起床；深夜在陪伴学生们自习结束、检查完宿舍后，她才放心入睡。

如今，即使人在北京参会，但张桂梅的作息依旧和华坪女高保持一致。“早上学生们起床，我在这边就跟着起床了。”她笑称，多年来一直坚持这样的作息习惯，想改也改不掉。这几天她一直通过微信了解学生们的每日动向。

常年过度劳累让张桂梅疾病缠身，双手、颈背贴满了止痛膏药。因患有严重风湿，采访开始前她需要先把鞋子脱下来，因为双脚肿得连穿鞋都困难。

在外界看来，张桂梅帮助2000多名女孩走出大山、走进校园，她就如“大山里的一盏灯”，点燃了山区女孩们的梦。不少人将她称为“燃灯校长”。

“‘燃灯校长’并非我一个人，是我们党，是我们政府，是全体乡村教师，还有支持我们的社会各界力量。”张桂梅表示，荣誉不属于她一个人，这是大家共同努力的结果，有了各界支持，她才能“燃”起来，大家都是“燃灯人”。

作为一线教育工作者，张桂梅对教育扶贫有切身体会：“原来我去学生家家访，老百姓都躲着我”，现在是主动找她让孩子读书，“通过读书，他们确实知道知识能改变命运”。

“要让山里的孩子一个都不能掉队。”张桂梅坦言，大会期间自己最关心的还是教育和乡村振兴方面的话题。在她看来，点燃一盏灯，引来一束光，乡村振兴阶段要让教育发挥最大作用。现在虽然已“斩断”贫困，但仍需继续奋斗，“我们把孩子振兴了，我们的乡村也就振兴了”。

让孩子们有学上、上好学，依然是张校长未来的最大心愿，“我不知道自己还能活多长时间，但只要活一天我就会把教育继续振兴，让山里的孩子飞得更高，飞得更远，‘燃灯校长’继续再继续”。(中新社记者 郭超凯)

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