原标题：河南职业院校十年培养人才近900万人

10月12日，河南召开发布会介绍十年来该省教育事业发展情况。 韩章云 摄

10月12日，记者从中共河南省委宣传部举行的“河南这十年”主题系列教育专场新闻发布会上获悉，在过去的十年间，该省职业院校累计培养高素质技术技能人才近900万人，总规模居全国首位。

拥有全国各级各类学校在校生近十分之一的河南也是教育大省。十年来，河南连年增加教育经费，教育经费投入由2012年的1466亿元增长到去年的2775亿元。在职业教育领域，河南以每年投入100亿元的力度予以支持。

据河南省教育厅副厅长陈垠亭介绍，当下职业教育的社会认可度越来越高，“招生即招工”“入学即就业”的培养模式成为常态。该省高职新生报到率由十年前的不足80%提高到95%以上，高职在校生规模已占据全省高等教育的半壁江山。

与此同时，河南职业教育办学规模稳步扩大。十年来，河南全省职业院校累计培养高素质技术技能人才近900万人，总规模居全国首位，其中高职学校增加27所，在校生人数比十年前翻了一番。“漯河食品”“长垣烹饪”“林州建工”“镇平玉雕”“平舆防水”等一批有特色、叫得响的河南职业教育品牌享誉全国。

规模扩大的同时，河南职业教育办学水平不断提高。河南省成为部省共建国家职业教育创新发展高地的7个省份之一，黄河水利职业技术学院入围国家重点打造的10所“世界一流”高职院校，近年来，河南在职业技能大赛中的成绩稳居全国第一梯队。

为主动适应经济结构调整和产业升级，河南开设职业教育专业点近万个，基本覆盖了国民经济各领域。在现代制造业、战略新兴产业和现代服务业等领域，该省一线新增从业人员70%以上来自职业院校，职业教育对经济社会发展的贡献度不断提高。

此外，河南在“一带一路”沿线国家打造了一批“大禹学院”“詹天佑学院”等境外办学品牌，提升了该省职业教育的国际影响力。

“河南职业教育这十年的变化，可以用四个字概括，即香、强、亮、畅。”陈垠亭表示，十年来，河南职业教育越来越强、品牌越来越亮，各层次职业教育纵向贯通、职业教育与各类教育渗透融通，职业教育已使更多劳动者实现了技能就业、技能增收、技能致富。(记者 韩章云)

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