加拿大政府近日宣布，将暂时取消大专院校的国际留学生在校外兼职打工的限制政策。

按照加拿大现行规定，获得校外工作许可的大专院校国际留学生在就读期间每周工作最多20小时，并可在预定的学校假期期间全职工作；有资格在校内工作的留学生则不受校内工作的时间限制。从今年11月15日至2023年年末，身在加拿大且在留学签证上获校外工作许可的国际留学生将不受每周20小时规定的限制。目前身在加拿大的逾50万名国际留学生将可以享受这一新政。

加政府将此措施视为满足当下劳动力需求的切实行动之一。加移民、难民和公民事务部长弗雷泽表示，此举将为众多国际留学生提供在加拿大积累工作经验的更多机会，也将有助于加拿大维持其疫情后的经济增长。

加移民、难民和公民事务部近期还将启动试点项目，将审理留学签证延期的流程自动化，使少部分具有持续高批准率类型的延期申请获得更快的处理速度，以助缩短审理时间并让官员专注于更复杂的申请。

今年8月以来，加官方还为身在加拿大之外进行在线学习的留学生提供获取毕业后工作签证的过渡期，并为毕业后工作签证已过期或即将过期的人士提供获得额外18个月开放式工作签证的机会。

根据加官方数据，近一半的加拿大大专教育国际留学生申报其在学习期间有工作收入。今年前8个月，已有超过45.2万留学签证申请获得审理，较去年同期增加23%。

此外，加统计局公布的最新劳动力调查数据显示，今年9月该国失业率为5.2%，较上月微降0.2个百分点。新增就业岗位数约2.1万个，总体保持稳定。

（据中新社电）

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