周珊珊

教育顺应人民期待，增进民生福祉，依靠人民办好教育，办好人民满意的教育，让学子拥有了人生出彩的逐梦机会，努力让全体人民享有更好更公平的教育

在社区参与阅读、手工等益智亲子活动，前往博物馆、美术馆、科技馆参观丰富多彩的展览，去学校体育社团进行体能训练……“双减”政策实施一年多来，教育良好生态正在构建，学生的睡眠、运动、实践时间普遍增加。回望新时代十年的伟大变革，教育领域全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，我国教育面貌正在发生格局性变化，有力促进了学生全面发展、健康成长。

教育是国之大计、党之大计。犹记在2018年9月召开的全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话强调：“加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”。党的十八大以来，我国教育事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义教育制度体系主体框架基本确立，教育现代化进程加快推进，教育总体发展水平跃居世界中上行列。“把教育事业放在优先位置”“培养什么人，是教育的首要问题”“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程”“全面深化教育领域综合改革”“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”……习近平总书记关于教育工作的一系列重要论述，为建设教育强国提供了根本遵循。

时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显，也愈发需要从党和国家事业发展全局的高度，全面贯彻党的教育方针，优先发展教育事业。党的十九届五中全会明确，要建设高质量教育体系，到2035年建成教育强国。中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》，为教育事业高质量发展描绘了宏伟蓝图。踏上新征程，我们必须坚守为党育人、为国育才，坚持把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋，不断使教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配。

教育是功在当代、利在千秋的德政工程，是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径。努力办好人民满意的教育，才能更好发挥教育的先导性、基础性、全局性作用。党的十八大以来，从“有学上”到“上好学”、从“学有所教”到“学有优教”，基础教育实现跨越式发展；职业技术教育为经济社会发展输送大量高素质技能人才，培养越来越多能工巧匠、大国工匠；网络化、数字化、个性化、终身化的学习体系加快构建，“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会正在形成。教育顺应人民期待，增进民生福祉，依靠人民办好教育，办好人民满意的教育，让学子拥有了人生出彩的逐梦机会，努力让全体人民享有更好更公平的教育。

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，对增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。今天，我国新增劳动力平均受教育年限达13.8年，教育为现代化建设提供了有力的人才支撑。当前，党和国家事业发展对教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要比以往任何时候都更为迫切。广大教育工作者坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，在加快推进教育现代化的新征程中培养担当民族复兴大任的时代新人，必能为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供强大智力保障、人才保障。

《 人民日报 》（ 2022年10月15日 10 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)