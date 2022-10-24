人民网北京10月24日电 （记者郝孟佳）据国家公务员局网站消息，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.71万人。考生可于10月25日8：00至11月3日18：00期间登录“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于12月4日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分较大的城市同时举行。

据了解，本次招考录用计划向重点人群、重点地区倾斜，设置2.5万个计划专门招录应届高校毕业生，服务和促进高校毕业生就业。

坚持重视基层的导向，有近2.8万个计划补充到县（区）级及以下直属机构，艰苦边远地区基层机关职位结合实际采取了降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛。

为鼓励引导人才向基层一线流动、积极投身国防事业，本次招考设置3000余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵。

据介绍，公共科目笔试内容根据公务员应当具备的基本能力和不同职位类别、不同层级机关特点分为3类，对中央机关及其省级直属机构综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对市（地）级及以下直属机构综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力。

面试内容注重反映招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点，注意体现不同部门、不同行业的不同用人需求。专业能力测查评价紧扣履职需要，将有10个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、50个部门在面试阶段组织专业能力测试。

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