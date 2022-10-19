原标题：社会实践拓展思政大课堂

【社会实践导师说】

办好大思政课，走进广阔天地间。思政课不仅要在学校的课堂上讲，更要在社会课堂上讲。

在带领学生走出教室，走进社会的过程中，老师们发现，这样的思政课堂，突破了传统校园课堂的局限性，使得教育场所宽阔了，教育案例丰富了，教育效果加倍了，发挥了强大的育人效应。

我们的毕业生成了驻村干部

上海财经大学马克思主义学院教师 范静

2013年，我申请加入上海财经大学“千村调查”团队，成为一名带队老师，至今已连续9次带领学生赴各地进行定点调查。

千村调查以农村为大课堂，以社会调查为学习方式，有效解决了第一课堂理论知识学习与第二课堂方法技能提升和德性涵养升华的结合问题。千村调查坚持理论学习、创新思维与社会实践相统一，坚持向实践学习、向人民群众学习，是大学生成长成才的必由之路。千村调查让学生们亲身经历农村调查活动的磨炼，体察中国当代农村的现状，感受农民的甘苦，领悟改革开放带来的农业社会发展、农民生活质量的变化，增强服务国家服务人民的社会责任感。

上海财经大学紧紧围绕立德树人的根本任务，牢牢把握社会主义办学方向，主动对接国家大战略需求，立足国家改革和发展的热点问题，构筑完善的实践育人新载体，在实践中引导学生培育和践行核心价值观，深化对核心价值观的认同。

“寻访诗路故事”解密共富密码

浙江交通职业技术学院传统文化教研室主任 高渊峰

八年寻诗，小课堂连上了时代大课堂。通过再次溯源传统文化，一路走来，实践团寻的是文化自信的源头活水，看的是全面小康的诗路风景，解的是浙江迈向共同富裕的成功密码。追求共同富裕是中华民族绵延千年的美好愿景，也是中国共产党成立百年以来矢志不渝的奋斗目标。通过“浙里最美”实践，学生们不仅深入学习《习近平在浙江》《干在实处勇立潮头——习近平浙江足迹》，更是通过实地走访，见证山乡巨变，感悟党的共富政策改变生活的实景，激扬青春力量，弘扬实干精神。

绿色长征助力美丽中国建设

北京林业大学团委副书记 马樱宁

绿色长征起源于北京林业大学学子的环保实践。早在1984年，学校组织同学们走上街头，开展植物养护，宣传绿色生活服务等活动。2007年，为更好地推进生态环保志愿服务，学校联合了全国50所高校正式发起了全国青少年绿色长征活动。在这第一年的启动仪式里，我们开启了长达15年的保护母亲河行动，也开启了青年对生态文明的宣传之旅、科考之旅、求索之旅。

在这15年里，绿色长征行动组织了5万余名大学生围绕“母亲河保护”“生态环保宣传”“自然保护区调研”“雪灾灾区生态系统修复”等黄河流域生态保护与高质量发展方面开展了大量活动。最令人感动的是学生毕业回访。他们之中，有的深入荒野保护濒危野生动物，有的扎根沙漠植树造林保护环境……这些怀揣绿色梦想的年轻人，为生态文明事业贡献着智慧与力量。

春风化雨共育团结之花

新疆大学团委副书记 何蕾

今年暑期前后，新疆大学将“铸牢中华民族共同体意识”融入社会实践工作。暑期社会实践党史学习教育专项、发展成就观察专项、乡村振兴专项、返家乡社会实践专项、民族团结实践专项、红领巾小课堂专项、助力“访惠聚”社会实践专项等8项专项活动在学生中实现了全覆盖，真正将社会实践拓展为引导和帮助广大青年学生铸牢中华民族共同体意识的“行走思政课”。

青春行走中，铸牢中华民族共同体意识在学子心中得到了深化落实。不少学生说，亲眼观察祖国变迁、亲身感知家乡变化，亲耳聆听人民心声，真切感受到中国特色社会主义制度的优越性，牢固树立了坚定不移听党话、感党恩、跟党走的坚定信念，进一步铸牢了中华民族共同体意识。

(作者：范静 高渊峰 马樱宁 何蕾)

(责编：郝孟佳、孙竞)