胡喆、庞明广、王宾

原标题：二十大故事 | 张桂梅代表的新梦想

10月16日，张桂梅代表接受记者采访。新华社记者 陈益宸 摄

新华社北京10月19日电 题：张桂梅代表的新梦想

新华社记者胡喆、庞明广、王宾

来北京参加二十大，云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅代表还保持着在学校的早起的习惯。

清晨5点多，张桂梅就起床了，只是这几天她不用像往常一样巡视校园，而是忙碌地按大会的各项议程履行职责。

脚部微肿、行动不便，手上仍是贴满了膏药……长年被病痛折磨的张桂梅，眼神格外坚毅。

认真学习二十大报告等大会文件、准备发言提纲……无论是开大会还是小组讨论，她都全神贯注。休息的间隙，张桂梅会和学校老师通个电话问问情况，她还牵挂着几千里之外的学生们。

10月16日，张桂梅代表接受记者采访。新华社记者 陈益宸 摄

这并不是张桂梅第一次参加党的全国代表大会。

2007年10月，当时还是华坪县民族中学教师的张桂梅作为党的十七大代表参加了大会，在接受记者采访时讲述了她的“一个梦想”：“我想办一所不收费的女子高中，把山里的女孩子都找来读书。这是我的梦想。”

2008年9月，在党和政府以及社会各界帮助下，张桂梅终于实现了她的梦想，全国第一所免费女子高中——云南丽江华坪女子高级中学落成开学。

建校至今，华坪女高已有2000余名毕业生考入大学。许多女高学生如今已大学毕业，成为教师、医生、军人、警察……

“最让我欣慰的是，女高的姑娘们没有忘记学校的教育，党和国家哪里有需要，就到哪里去。”张桂梅说，“有学生毕业后主动报名去西藏当兵，还有学生放弃城市里的工作，回到家乡建设家园。”

习近平总书记所作的二十大报告，让张桂梅心潮澎湃。

“总书记强调，办好人民满意的教育。坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。”张桂梅说，报告中的每一句她都认真地听，“党的十八大以来，教育事业快速发展。不管山有多高、水有多长、路有多远，孩子们都能毫无阻碍出来读书了。”

站在北京金秋的阳光下，张桂梅向记者讲述了她的新梦想：“原来我们是让孩子们能读得到书、人人有书读，这次我看到了更高远的目标：让孩子们读好书！”

“我的这个梦想是和总书记在报告中提及的全面推进乡村振兴和实施科教兴国战略紧密联系在一起的。”张桂梅说，“我们希望城里高质量的老师、好的大学毕业生能够走进乡村，用教育来振兴乡村。”

张桂梅和学校老师通了一次电话。她兴奋地告诉老师们，总书记在二十大报告里指出加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，以后山乡里的学校、学生一定会发展得更好。

(责编：李依环、熊旭)