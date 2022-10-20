原标题：传承红色基因培育时代新人

党的二十大报告指出，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。吉林大学党委书记姜治莹代表在接受本报记者采访时表示，近年来，吉林大学坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观引领文化建设，以史育人、以文化人、以德树人、以志立人，积极推进社会主义先进文化建设、培养担当民族复兴大任的时代新人。

姜治莹代表介绍，吉大是中国共产党在解放战争的烽火硝烟中亲手创建的一所综合性大学。吉大76年的历史，是一部传承党的红色基因的成长史，也是一部听党指挥，与党和国家同呼吸、共命运的发展史。2020年，吉大开设《中国共产党史》选修课，将党史融入思政课程。同时，通过集中宣讲、主题活动等多种形式积极推进党史学习教育进课堂、进教材、进头脑。

“自建校之日起，哲学社会科学就是吉大的‘金字招牌’，是学校赓续红色基因、传承红色精神的源头活水。”姜治莹代表说，近年来，吉大在哲学社会科学重大成果、重磅项目、重要平台上不断取得突破，生物考古实验室入选首批教育部哲学社会科学实验室试点建设单位，在北京冬奥会期间发布《中国冰雪经济发展指数报告》……学校还打造了青年文化书院、“思想·理论·人生：100讲”、鼎新青年论坛等思政育人品牌，引导学生把握人生方向、打牢人生根基、学好看家本领。

榜样引领，以德树人。“时代楷模”黄大年是吉大教师群体中的杰出代表。2017年，习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示。5年来，吉大组建黄大年同志先进事迹报告团，建设黄大年纪念馆，成立黄大年实验班，创作话剧《黄大年》、纪录片《大年》等系列文艺作品，启动“黄大年学术成长资料采集”项目，将黄大年的故事和精神融入校内课堂教学和校外文化传播活动。

姜治莹代表说，以志立人方能行稳致远。习近平总书记的重要指示为吉大传承光荣传统、凝练文化内涵指明了方向。吉大始终牢记嘱托，坚持为党育人、为国育才，教育引导青年师生不负时代与人民，在全面建设社会主义现代化国家新征程上勇当开路先锋，积极为加快建设教育强国、科技强国、人才强国献智献力。

5年来，吉大累计培养专业型高素质人才近10万人，同时勇担服务国家战略、推动科技进步、促进社会发展的使命，在深地深海探测等领域开创了多个“中国第一”，助力国家级贫困县吉林通榆实现脱贫摘帽并向经济大县迈进。

面向未来，姜治莹代表信心坚定，“吉大将紧紧围绕立德树人根本任务，高扬思想旗帜、强化价值引领、凝聚奋斗力量、推进文化铸魂，培养师生高度的文化自觉和文化自信，为推进文化强国建设贡献吉大力量”。（记者 任爽）

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