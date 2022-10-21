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褚新红代表：基础教育迈入全面提高育人质量新阶段

2022年10月21日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：基础教育迈入全面提高育人质量新阶段

几天前，赴京参加党的二十大会议途中，天津市和平区岳阳道小学校长、党总支副书记褚新红代表还在翻看同事们发来的微信——学生们这两天参加自选课程的情况。看着孩子们的一张张笑脸，她也嘴角上扬。

聆听了党的二十大报告后，作为一所百年老校的校长，她更加深刻地感受到国家对教育、人才培养的高度重视。

党的二十大报告指出，“办好人民满意的教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。”

对此，已在岳阳道小学工作32年的褚新红深有感触。“党的十八大以来，随着关于德智体美劳等一系列文件的出台，促进基础教育从以掌握知识和技能为重，向全面育人、综合育人转变。我国基础教育从‘有学上’步入了‘上好学’的新阶段。”褚新红说，近年来，尤其是“双减”政策的落地实施、规范民办教育等文件的出台，都是促进教育公平的有效措施。让孩子能够享受到公平而有质量的教育，针对孩子的个性化教育，因材施教，都是人民群众对美好生活向往的新期待。可以说，我国迈入新时代的基础教育已进入全面提高育人质量的新阶段。

为此，褚新红一直在探索，如何更好推进素质教育，让孩子们德智体美劳全面发展。

为了落实“双减”要求，褚新红带领团队构建了独具特色的“自选课程超市”，涵盖文学素养、体育健康、艺术审美等六大领域、93门课程，学生100%网上自主选课、走班上课。

“岳阳道小学是天津教育的一个缩影，党的十八大以来，天津教育系统着力推动基础教育优质均衡发展，着力破解人民群众‘急难愁盼’问题。”褚新红介绍，十年来，天津新增学前教育学位21万个，分三轮次实施义务教育学校现代化标准建设，特别是2020年以来，所有中小学校初步达到现代化建设标准，新增学位13.8万个，确保每一名孩子都能享受同等受教育权，为孩子们的成长创造一切可能。

褚新红表示：“作为一名基层代表，我要把大家的心声带到大会上，把天津基础教育的好经验、好做法，分享给大家。”

(记者 陈 曦)

(责编：郝孟佳、李依环)

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