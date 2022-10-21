原标题：努力建设新时代中国高等教育改革开放的示范高校

二十大代表、中国科学院院士、海南大学校长 骆清铭

【党代表手记】

习近平在二十大报告中强调：“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”实施科教兴国战略，筑牢国家强盛之基。如何在教育、科技、人才的一体部署中找准角色、明确担当？围绕这一重大课题，多位来自高校的书记、校长，说出了他们的感受与观点——

二十大报告单独用第五部分综合讲教育、科技和人才，充分体现了党对教育事业、科技事业、人才事业的高度重视，将教育、科技、人才工作提到前所未有的高度。二十大报告系统地讲明了教育、科技和人才三项事业的逻辑关系，为高等教育今后的发展提供了重要指引。

2018年，习近平总书记出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话。他明确指出“要支持海南大学创建世界一流学科”。我就是在这个大背景下，被组织选派到海南大学工作的。我认为，大学要建设高质量教育体系、培养一流的人才，首先要有一流的老师，大学的特点决定了一流的老师必须要参与一流的教学科学研究。按照这个逻辑，我和我的同事近年来在海南大学开展了不少实践。

我们坚持人才强校战略，借助海南创建中国特色自由贸易港的东风，深化人才评价体制机制改革，大力加强人才引进和培育。2018年以来，我们全职引进具有博士学位的教师943人，占全校专任教师总量的1/3以上；国家级人才数量由2017年的5人增加到45人。

我们坚持面向国家发展战略和海南经济社会发展需求，聚焦自贸港发展和制度创新、南繁与热带高效农业、海洋科技等七个重点研究领域组建协同创新中心，打造科研创新平台，完善科研创新体系，强化国家战略科技力量。另外，我们还推进了完全学分制和书院制改革，通过科教融合，开展个性化人才培养，达到培养创新型、复合型人才的目的。

海南大学学生的培养质量和竞争力不断提高，学生团队获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、首次问鼎美国大学生数学建模竞赛SIAM奖等，2022届毕业生整体初次毕业去向落实率达到89.7%。我们的科研竞争力不断提升，2022年国家自然科学基金项目获批立项212项，较2017年的80项增长1.5倍，获批数量也进入全国高校前50名。

借助海南自贸港对外开放的优势，我们积极推动学校实施“一院一校”国际合作交流行动计划，国际合作办学快速发展，先后与39个国家和地区的213所高校或机构建立合作关系，中外合作办学招生规模达到2470人。各项工作呈现出跨越式发展的良好势头，为学校创建世界一流学科增添了自信、奠定了基础、赢得了信誉。

未来五年，海南大学将以党的二十大精神为指引，牢记嘱托，坚持扎根海南大地办教育，全面提高人才自主培养质量，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，以创建世界一流学科为目标，努力把海大建设成为新时代中国高等教育改革开放的示范高校。（记者王祝华整理）

(责编：郝孟佳、李依环)