人民网北京10月24日电 （记者郝孟佳）今天，国家公务员局网站发布中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员公告。报考者可于2022年10月25日8:00至11月3日18:00期间登录考录专题网站进行报名并提交报考申请，每次只能选报1个职位。

公告明确，行政职业能力测验考试时间为2022年12月4日9时至11时，申论考试时间为2022年12月4日14时至17时。8个非通用语职位外语水平测试，中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为2022年12月3日14时至16时。

报考者可于2023年1月登录考录专题网站查询笔试成绩和合格分数线。其中，8个非通用语职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩（考试成绩均按百分制折算，下同）分别占25%、25%、50%的比例合成；中国银保监会及其派出机构职位和中国证监会及其派出机构职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成；公安机关人民警察职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成；其他职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论成绩各占50%的比例合成。

公告要求，报考者年龄要在18周岁以上、35周岁以下（1986年10月至2004年10月期间出生），对于2023年应届硕士、博士研究生（非在职人员），放宽到40周岁以下（1981年10月以后出生）。

公告称，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录应届高校毕业生。

地处艰苦边远地区的县（区）级及以下直属机构，根据《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》，可以采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛。对于通过降低进入门槛等倾斜政策录用的人员，应当在所报考市（地、州、盟）辖区内的艰苦边远县乡机关最低服务5年（含试用期）；未满5年的，不得交流（含公开遴选）到本市（地、州、盟）内的上级机关和非艰苦边远地区的机关，也不得交流（含公开遴选）到本省（自治区、直辖市）内其他市（地、州、盟）和其他省（自治区、直辖市）的机关（包括其中艰苦边远地区的机关）。

现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。

报考者可登录考录专题网站查询资格审查结果。通过资格审查的，不能再报考其他职位。2022年10月25日8时至11月3日18时期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。2022年11月3日18时以后，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

通过资格审查的报考者，可于2022年11月7日8时后登录考录专题网站查询报名序号，报名确认和下载打印准考证时需提供该序号，并可于2022年11月10日0时至11月15日24时期间登录考录专题网站进行报名确认并缴费。逾期未完成网上报名确认并缴费的，视为自动放弃报考资格。

最低生活保障家庭人员可以直接与当地考试机构联系办理报名确认和减免费用手续。

报名确认成功的报考者，于2022年11月29日0时至12月4日15时期间登录考录专题网站打印准考证。

(责编：李依环、熊旭)