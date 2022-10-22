中国农业科学院油料作物研究所研究员、中国工程院院士李培武是一名有37年党龄的老党员。“全方位夯实粮食安全根基”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”……党的二十大报告中关于农业的表述，他看了一遍又一遍，“让我更加坚定信心，为我国粮油产业高质量发展、端牢中国人的饭碗作出自己的贡献。”

将科技创新论文写在乡村振兴大地上

二十大报告提出：全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

中国农业大学教授李小云带领团队在云南相继建立了20个实验村，开展不同类型的乡村振兴实践工作。“我们的工作得到了实验村农民群众的广泛拥护和支持。”李小云说，“报告提出‘扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴’，指引我和团队继续奋斗在乡村振兴一线，开展创新性的乡村建设工作。”

“粮食安全是乡村振兴的基础，全面推进乡村振兴，加快建设现代农业，必须扎实推动乡村产业、人才、组织、文化和生态振兴，以确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”国家农业绿色发展研究院院长、中国工程院院士张福锁表示。2009年，张福锁和同事们在河北曲周县创建了一个“科技小院”。目前，31个省份已建起480个“科技小院”，示范面积1142万亩，培训农民28万多人次。

“新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的！”在下乡的车上，报告的“金句”在中国农业科学院驻舟曲帮扶组组长李虎的脑海中回响，“舟曲县底子薄环境差，要想真正实现产业兴、群众富，就必须铭记报告中‘牢记空谈误国、实干兴邦’的‘金玉良言’，时刻保持‘赶考’的姿态，与群众想在一起、干在一处。”

确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中

二十大报告强调，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

“在习近平总书记亲自关怀下，能够容纳150万份种质资源的国家农作物种质资源库新库已经投入试运行，将有力提升我国种业科技原始创新潜力。”作为这座新库的建设者和使用者，中国农业科学院作物科学研究所保存与信息党支部书记张金梅动情地说，“我们要从报告中汲取智慧和力量，充分发挥好新库在确保粮食安全中的重要作用，为打赢种业翻身仗作出更大贡献。”

北京市农林科学院玉米研究所首席科学家赵久然立足科技创新岗位，在过去5年培育100多个优良品种，相关研究实现增产100多亿公斤粮食。“为了‘确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中’，我们要创制更多更优玉米新种质，培育更多更好玉米新品种，突破种源‘卡脖子’技术攻关，为打好种业翻身仗、保障国家粮食安全作出更大贡献。”赵久然说。

“十年来，我国主要农作物耕种收综合机械化率突破70%，但农机装备依然是我国农业现代化的短板弱项。”农业农村部南京农业机械化研究所副所长曹光乔对二十大报告提出的“科技自立自强”感触颇深，“‘夯实粮食安全根基’，就是让我们牢记器利农桑的使命，在装备智能化和山区农机研发上加强原始创新，多下工厂、多进地头，让祖国广袤农田驰骋更多‘国字号’农机。”

二十大报告中提出了建设“中国式现代化”新目标，催人奋进！“我们要从推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴中，找到自己的位置，在推进高水平农业科技自立自强，夯实粮食安全根基等方面作出自己的贡献，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写无愧于新时代的农科篇章。”中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员、中国工程院院士周卫代表说。（记者 马爱平）

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