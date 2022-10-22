青岛蓝谷高新区东皋埠小学的学生在老师指导下收获小麦。新华社发

在天津举行的世界职业技术教育发展大会首届世界职业院校技能大赛上，参赛选手在实训沙盘前操作机器人设备。新华社发

西安市航天中学学生在航天科技集团六院航天液体动力展示中心参观。新华社发

【聚焦】

教育是国之大计、党之大计。

这十年，我国教育普及水平实现历史性跨越，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平。

这十年，教育服务能力稳步提升，为国家重大战略实施和经济社会发展提供了强大的人才和智力支撑。

这十年，国家财政性教育经费投入占GDP比例连年保持在4%以上。

党的二十大报告提出，办好人民满意的教育。坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。

更好的教育筑就更好的中国。未来五年，教育的中国特色将更加鲜明，教育公平将持续推进，14亿多人民共享的更高质量教育将在奋进探索中变为现实。

1.立德树人 播下理想信念火种

党的二十大报告指出，坚持为党育人、为国育才。这是十年来贯穿我国教育发展的一条主线——将立德树人上升至“教育的根本任务”的战略高度。

上海市黄浦区卢湾一中心小学，毗邻中共一大会址。

2006年，卢湾一中心小学成立“红喇叭”小讲解员社团，专门服务中共一大纪念馆，纪念馆也成为学生们特别的课堂——将红色的种子播撒在孩子们的心田。

卢湾一中心小学校长吴蓉瑾代表第一次带领学生参观中共一大纪念馆时就注意到，孩子们很开心，但听讲解时“不够认真”。那次参观后，她多方调研，提出希望建立一支由少先队员组成的讲解员队伍——“红喇叭”小讲解员社团。

吴蓉瑾代表说：“总有人问我，带孩子们去中共一大纪念馆做小讲解员，孩子们弄得懂、讲得清吗？”

经过多年实践，吴蓉瑾代表的回答更有底气：“在儿童情感启蒙的关键阶段，在他们心里种下红色种子，他们才能知道今天的幸福生活是多么来之不易。”

“接受红色教育，传承红色基因，应当从孩子抓起，把波澜壮阔的党史变成一个个通俗易懂、精彩纷呈的小故事，并由孩子们来讲解，起到的作用不可估量。”她说。

如今，“中共一大纪念馆讲解”已成为卢湾一中心小学必修课，覆盖全部年级。吴蓉瑾代表认为，“红喇叭”小讲解员的培训过程和一次次讲解的过程，也是他们将讲解内容内化于心、外化于行的过程。“浇树浇根，育人育心”，更多的“红喇叭”响起来，让对孩子的思政教育从“育心”开始。

生动的历史场景、独特的授课方式、创新的教学模式……当前，各地各校正在用新颖有趣的“大思政课”，着力为青少年打好精神底色、筑牢人生根基。

教育部基础教育质量监测中心发布的《2020年国家义务教育质量监测——德育状况监测结果报告》显示，被调研的学生普遍具有积极人生价值观。

2.激发科技创新活力 取得重大科技成果

党的二十大报告提出，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。

随着“双一流”建设扎实推进，若干学科进入世界一流学科前列，高校创新能力持续提升：首次观测到量子反常霍尔效应，研制成功“九章”量子计算机……

十年来，高校及其团队获得国家自然科学奖总量的67%、国家技术发明奖总量的72%，连续三年牵头获得国家自然科学奖一等奖。十年间，高校专利转化金额从8.2亿元增长到88.9亿元。

“北京大学建立健全有组织的科研攻关机制，聚焦国家重大需求，凝练科研攻关方向，努力成为基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。”北京大学校长龚旗煌代表介绍。

十年来，北京大学有38项成果获国家科学技术奖。在纳光电子、塞罕坝生态系统、口腔医学等领域方向新认定10余个国家级基地。

南开大学校长陈雨露代表介绍，南开大学注重抓学科突破、科研创新，实施“学科引领与会聚”战略，强化一流学科重点支持导向，巩固文理传统优势，加快布局现代工学体系，发挥南开文理综合、基础研究优势，强化大项目、大团队、大平台、大成果的有组织培育。

目前，我国基本上形成了层次清晰、布局合理的高校科技创新体系，取得了一批标志性的重大科技成果，高校科技创新活力不断激发。

3.推进综合改革 回归教育本质

新的时代，赋予中国教育新的使命。迎难而上，中国教育作出响亮回答——唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。

十年来，党中央、国务院将改革创新作为教育发展的强大动力，不断创新人才培养体制、办学体制、教育管理体制，改革教学内容、方法。

其中，关系百姓切身利益的考试招生制度改革，尤其引人关注。

2014年，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，启动了新一轮考试招生制度改革。

截至目前，29个省份分五批进行高考综合改革，基本形成了分类考试、综合评价、多元录取的中国特色招生考试模式，健全了促进公平、科学选才、监督有力的体制机制。

“2021年，‘新高考’在江苏平稳落地、首战告捷。实现考情、教情、学情‘三个向好’，更多江苏学子获得适合的高等教育机会，家长和社会对高考工作的获得感、满意度持续提升。”江苏省教育厅厅长葛道凯代表说。

葛道凯代表细数了“新高考”的优势：

——人才选拔科学性得到加强，高考命题体现了价值引领、素养导向、能力为重和知识为基。

——社会公平保障性得到加强，高考成绩复核人数、信访咨询数量等持续减少。

——高中育人方式改革得到深化，实现“招—考—教—学”良性互动，引导高中教学回归立德树人、回归课程标准、回归课堂主渠道。

“我们将稳妥推进高中阶段学校考试招生制度改革，将综合素质评价结果与高中阶段学校招生录取挂钩，明确思想品德、学业水平、身心发展、艺术素养和社会实践等方面的评价内容和要求，充分反映学生的全面发展情况和个性特长。”葛道凯代表表示。

行稳致远，一系列改革创新之举持续推进，一串串令人振奋的成效初步显现：

一年多来，“双减”政策推动教育生态持续好转，学校书面作业总量和时长得到有效控制，作业质量不断提高，学科类校外培训机构数量大幅压减，让教育回归本质。

职教改革深入推进。目前，全国基本实现了每个县至少有一所中职、每个地市至少有一所高职，职业教育服务区域经济社会发展的作用更加凸显。

新时代教育评价改革落地，探索、建立和完善分类多元、科学有效的教育评价体系，“五唯”顽瘴痼疾正加速破除。

4.守住民生底线 促进教育公平

更好的教育，是对公平的坚守，是对孩子们成长的时刻关注。

近日，农村义务教育学生营养改善计划实施效果综合评价出炉，十年来，各年龄段男女生的平均身高和体重水平逐年升高。我国两次提高补助标准，从每生每天3元提高到5元，截至2021年底，该计划已惠及学生3.5亿人次。

和身体强壮同样值得珍视的，是孩子们“走出大山”的机会。

2012年以来，95万余名学子通过重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划走出贫困地区，走进重点大学。

“北京大学2013至2022年，通过国家专项计划、‘筑梦计划’高校专项计划录取本科学生2413人，占录取本校本科生总数的8.4%。与十年前相比，农村学生和中西部学生在本科生中的占比，均提升了6至7个百分点。”龚旗煌代表说。

教育公平，不仅在于机会增多，还在于区域协同发展。

南开大学积极参与对口支援中西部高校工作，承担了对口支援延边大学、喀什大学、桂林旅游学院等高校的任务。陈雨露代表表示：“我们结合受援高校综合实力和学科特点，因地制宜制定帮扶措施，全方位提升受援高校教学科研水平，取得了积极成效。”

兰州大学党委书记马小洁代表表示：“促进西部高等教育发展进步，需要西部高校自信自强、守正创新，率先解放思想、转变观念，跳出区域观念的思想桎梏和思维惯性，树立志存高远、勇争一流的发展意识。”

马小洁代表说：“兰州大学将牢记嘱托，坚定自信、增强主动，深入拓展和丰富与西部省区市的战略合作，赋予学科、科研以区域人文、自然禀赋特色优势，在抢抓振兴中西部高等教育、新时代西部大开发历史机遇中，加快中国特色、世界一流大学建设，当好西部高等教育发展的‘领头羊’。”

守住“保基本”民生底线，推进教育公平，中西部高等教育发展迈上了发展快车道，为教育公平写下新注脚。

（记者 陈鹏 晋浩天）

(责编：何淼、李依环)