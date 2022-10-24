原标题：在华留学生组建“一带一路”乐队：想把中国唱给世界听

“昨天你认识的中国是长城、故宫和长江，而今天的中国是创新、高铁、5G和天宫。”在“一带一路”乐队推出的新歌《带你认识大中国》中，几位在华留学生用悠扬的旋律与中英文结合的歌词将自己对中国的喜爱唱了出来。

图为乐队成员正在寝室内排练歌曲。 李韵涵 摄

“一带一路”乐队2013年由南昌航空大学外国留学生自发创立，历任的乐队成员有来自印度、孟加拉国、南非等国家和地区的留学生。目前，该乐队的成员分别是来自坦桑尼亚的主唱兼键盘手丹尼尔、来自赞比亚的贝斯手阿贝、来自津巴布韦的鼓手尼亚瑟和主唱奥德丽。

“我们因为喜欢音乐走到一起，乐队中的成员大多来自‘一带一路’沿线国家，这也是我们乐队名字的由来。”丹尼尔表示，乐队在创作时会融合自己国家的风格，与中国文化相结合，并通过歌曲的形式将对中国的喜爱唱给世界听。

“好一朵美丽的茉莉花……”“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。”在丹尼尔的宿舍中，一张电子琴、一支话筒、一个音箱，就组成了一个小小的演奏厅，在弹奏和演唱的过程中，丹尼尔的身体自然地随着韵律摆动，一首首脍炙人口的中国民乐在宿舍里绕梁不绝。

图为中新网记者正在采访乐队成员。 奥德丽 摄

“来中国前我就听过京剧，我很喜欢这样的风格，对中国的音乐很感兴趣。”自2015年加入乐队后，丹尼尔及其他乐队成员一路“边走边唱”，走过“千年瓷都”景德镇，也去过“汤显祖故里”抚州。“我们在边走边唱的过程中，也感受、学习到了更多中国文化。”丹尼尔说。

“我希望能让更多人听到我们的歌曲，也让更多人了解中国文化以及我们在这里真实的生活。”丹尼尔一边展示着自己的Youtube、Facebook等海外社交媒体账号上发布歌曲后获得的点赞与评论，一边对中新社记者说。

丹尼尔以新歌《带你认识大中国》举例称，乐队歌曲注重中英文结合，方便更好全球化传播。这首歌也以中国34个省级行政区为内容，向世界介绍这个乐队眼中真实、立体、全面的中国。

图为乐队成员丹尼尔正在寝室内学习。 李韵涵 摄

今年是丹尼尔在中国学习的第7个年头，学习航空工程专业的他决定在毕业后，用在中国学习的知识建设家乡。“中国的航天技术发展得很快，我希望在学成之后能用这些知识为我的家乡建设贡献力量。”丹尼尔如是说。

“乐队里会有老成员因为毕业等原因离开，也会不停有新鲜血液加入，但我们希望这个乐队能够一直保留下去，成为一个‘品牌’。”南昌航空大学国际交流处处长谢华表示，“一带一路”乐队用歌声来表达对中国的理解，把中国唱给世界听。(作者 李韵涵 刘玉洁)

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