严纯华

党的二十大报告强调，要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。高校作为教育、科技、人才“三位一体”结合点，要深入落实科教兴国、人才强国、创新驱动发展等战略，发挥自身优势，全力支撑中国式现代化建设。具体而言，应从以下方面着手：

以与时俱进的高质量育人体系支撑中国式现代化建设。教育是立国之本、强国之基，高校尤其是“双一流”建设高校，承担着为党和国家源源不断培养全面发展、堪当民族复兴重任的时代新人的战略使命，理应自觉担当、主动作为，以高水平的高等教育成果服务支撑教育强国、科技强国、人才强国建设。一直以来，兰州大学紧紧围绕立德树人根本任务，兼顾一流本科人才培养体系和卓越研究生教育体系建设，构建“五位一体”的课程体系，强化教师能力提升和教学团队建设，培养了一大批高素质优秀人才。今后，我们将进一步按照时代需求，深化改革人才培养模式，不断构建完善“五育并举”、多学科交叉融合、本研贯通等有机结合的育人体系，促进教学科研源流互补协同发展，努力造就一批高水平拔尖创新人才和支撑中国式现代化建设的生力军力量。

以不拘一格的人才会聚机制支撑中国式现代化建设。人才是第一资源，要深入实施人才强国战略，培养造就一大批德才兼备的高素质人才。长期以来，兰州大学不断改革人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等机制，形成以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，会聚了一批留得住、用得上、干得好的优秀人才和优秀团队。今后，我们将主动适应国家战略需求、遵循科技创新规律和人才成长规律，搭建人才价值实现舞台，持续优化人才评价体制机制，努力铸就一支心怀“国之大者”的高端人才队伍，扎根中国西部、努力打造高层次创新人才会聚高地。

以原创性引领性的科技创新支撑中国式现代化建设。创新是民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加快实施创新驱动发展战略。兰州大学聚焦“四个面向”，凝练“兴文、厚理、拓工、精农、强医”学科发展思路，将学科传统优势和区域自然禀赋相结合，建成了一批独树一帜的特色优势学科，产出了一批冰川冻土、风沙治理、多肽药物、敦煌学等领域的优秀成果。今后，我们将紧紧抓住区域协调发展战略和推动共建“一带一路”高质量发展等重大机遇，持续优化学科生态，加强学科建设，努力在智能科技、核科学与技术、先进制造、国家安全以及西部经济社会发展的重点难点领域，形成高水平原创性突破，以高水平的科技创新服务中国式现代化建设。

（作者：严纯华，系中国科学院院士、兰州大学校长）

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