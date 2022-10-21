原标题：筑牢高水平科技自立自强的人才根基

二十大代表、中国工程院院士、华中科技大学党委书记 李元元

教育、科技、人才三者相互作用又相互促进，是一个有机整体。这要求我们辩证把握三者关系，加强体制机制创新，激发各要素活力，扎实推进教育强国、科技强国、人才强国建设。

“科技创新，一靠投入，二靠人才。”今年6月，习近平总书记考察湖北，同武汉华工激光工程有限责任公司的职工交流时，再次强调人才的重要性。

高水平研究型大学作为国家战略科技力量的重要组成部分，肩负为党育人、为国育才的职责使命，应心怀“国之大者”，发挥基础研究主力军、人才培养主阵地、重大科技突破策源地的重要作用，积极服务国家重大需求。

我们一直强调“写好学术期刊和祖国大地上的两篇文章”，坚持“以服务为宗旨，在贡献中发展”，始终以服务国家为最高追求，在建设国家战略科技力量方面，形成了以重大科研平台为基础的科技创新体系，有力支撑国家科技自立自强。

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，是以习近平同志为核心的党中央全面分析全球科技创新竞争态势、深入研判国内外发展大势作出的战略抉择。

面对日益复杂的国际科技发展格局，我们更能体会“核心技术必须掌握在自己手里，要摒弃幻想，自力更生”的现实紧迫感。

国际竞争、科技竞争，归根到底是人才的竞争。

一直以来，华科大坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，探索建立以科技创新质量、绩效、贡献为导向的科技评价制度和激励机制。前几天，我们学校举行了《“十四五”科技创新行动计划白皮书（自然科学）》发布会，就启动实施基础研究、交叉研究和重大科技创新等三大支持计划进行部署安排，给予充分保障，也为“十四五”时期学校推进高水平科技自立自强擘画新蓝图。

通过学习领悟党的二十大报告，我深切感受到，建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍，进一步巩固经济发展优势，需要加速创新人才的人力资本积累，主动塑造创新“人才红利”。

牢记初心使命，华科大坚持人才强校战略，筑牢高水平科技自立自强的人才根基。党的十八大以来，学校主动对接国家战略，持续深化人才体制机制改革，实施“登峰计划”“学术前沿青年团队”等人才培养计划，发现和培养了一批具有战略科学家潜质的高层次复合型人才。

（记者吴纯新 通讯员王潇潇整理）

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