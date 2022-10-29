原标题：重庆2022年前三季度帮扶逾11万困难人员就业

图为脱贫人员在帮扶车间就业。 重庆人社供图

记者28日从重庆市人力资源和社会保障局获悉，2022年以来，重庆市实施困难人员就业帮扶专项行动和就业援助“暖心活动”，前三季度，全市帮扶11.58万名困难人员就业，同比增长17.09%，零就业家庭保持动态清零。

大数据赋能，提高就业帮扶精准度

结合当地人力资源信息库建设，重庆市人力社保局开展登记失业人员与低保家庭、零就业家庭、脱贫家庭、持证残疾人等数据交互比对，通过电话联系、上门走访，动态掌握困难人员就业失业情况，为分类精准帮扶提供信息支持。

“我以为年龄大，手脚不方便，再也找不到工作了。”49岁的樊国群只有初中文化，伴有四级肢体残疾。在困难人员就业帮扶入户走访过程中，他家所在的跳磴镇劳动就业和社会保障服务所工作人员录入了相关信息。没多久，他便找到一个清洁工的岗位。

据介绍，重庆结合困难人员具体情况和就业意愿，分类推送有针对性的岗位信息。比如向“4050”大龄失业人员重点推送物业保安、家政服务等年龄要求不高的岗位，向低保家庭、零就业家庭、脱贫家庭人员重点推送工厂普工、以工代赈等技能要求低的岗位，向有就业意愿的残疾人重点推送保绿保洁、手工制作等家门口就业岗位。截至目前，重庆已精准推送岗位31.2万个。

发挥联盟作用，增强就业帮扶有效性

在外务工积累了不少技术经验的开州区脱贫人口唐永富决定回乡创业。通过人社部门组建的创业联盟，他顺利申请创业担保贷款20万元，开了个汽修厂。

“我们通过组建‘一库四联盟’，整合各方资源，打好政策服务组合拳，增强对困难人员就业帮扶的有效性。”重庆市人力社保局相关负责人介绍，今年前三季度，重庆通过创业联盟，为有创业意愿的困难人员提供全过程、精细化服务，提升创业成功率，已帮助1066名困难人员成功创业；以就业服务联盟组织开展困难人员专场招聘对接595场次，促进1.19万名困难人员与各类用人单位达成就业协议；以培训联盟组织开展161个职业工种培训，培训困难人员15.5万人次。

图为脱贫人员在帮扶车间就业。 重庆人社供图

各方联动发力，促进就业帮扶多元化

记者获悉，为给困难人员提供就近就地的就业机会，重庆市已创建就业帮扶车间510个，建设零工市场67个。同时，当地依托国有企事业单位和社会责任感强的大中型企业，设立低门槛、有保障的爱心岗位，定向招聘困难人员就业。开发基层协管、护林护水等公益性岗位，兜底安置困难人员。

“我们还积极推进‘城区步行15分钟、乡村辐射5公里’人社便民服务圈建设，优化布局就业服务网点。”该负责人透露，目前重庆已创建国家级充分就业社区38个，市级充分就业社区(村)305个，培育劳务经纪人1.4万人、职业指导师2000余人，对困难人员做到人人见面、主动服务。

下一步，重庆人力社保部门将持续帮扶困难人员就业，加大就业技能培训力度，让困难人员掌握一技之长，提高就业质量和稳定性；继续设立一批低门槛、有保障的爱心岗位，并综合运用线上线下渠道，组织开展行业轮动、企业轮换的动态专场招聘，做到网上招聘天天有、现场招聘周周有；做好困难兜底，对难以通过市场渠道就业的，开发公益性岗位进行过渡安置。(记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、孙竞)