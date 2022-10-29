原标题：香港浸会大学教授陈致履新香港珠海学院校长

香港珠海学院举行校长就职典礼。 方平 摄

香港珠海学院10月28日举行校长就职典礼，北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院(UIC)原常务副校长陈致教授履新香港珠海学院校长。

香港珠海学院校董会主席林广兆(中)向陈致(右)颁发任命状。 方平 摄

据悉，今年是香港珠海学院建校75周年，1947年10月20日，私立珠海大学于广东省广州市建校，1949年迁校香港，易名为珠海书院，2014年再更名为珠海学院。

新任校长陈致主要从事《诗经》、金文、古史与学术史方面的研究，出版多部著作，曾任教于新加坡国立大学、威斯康星大学、香港浸会大学、澳门大学。

香港珠海学院校董会主席林广兆在致辞中表示，相信陈致教授作为高等教育界翘楚、文史与汉学模范学者、经验丰富行政专才，定能把握国家“一带一路”政策机遇、北部都会区与粤港澳大湾区地理优势，推动珠海学院不断向前，育新机、开新局，带领学院升格为一所提供优质教育而享誉国际的私立大学。

香港特区政府教育局局长蔡若莲在视频致辞中高度认可陈致卓越的学术能力与丰富的领导经验，相信陈致必将带领珠海学院提升教学质量、打造优质品牌，克服困难、再创辉煌。

举办人代表、厦门国贸教育集团有限公司副总经理、校董张珍表示，期待陈致校长能够以“立足香港、背靠祖国、连接大中华、面向全世界”为愿景，带领香港珠海学院教师员工为学院转型、发展而努力。

教育部港澳台事务办公室主任刘锦在视频致辞中希望陈致能带领香港珠海学院继往开来、砥砺奋进、百尺竿头、更进一步。

陈致表示，将带领珠海学院立足中西文化荟萃之香港、背靠日益繁荣富强之祖国，求新求变寻契机、同心协力拓发展，把珠海学院建设成一个文理商并重，具有创造力的综合博雅型大学。(记者 索有为)

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