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香港科技大学（广州）签署两项重要合作协议

2022年10月29日08:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港科技大学（广州）签署两项重要合作协议

香港科技大学（广州）签署两项重要合作协议

　　签约仪式现场　港科大（广州） 供图

　　香港科技大学(广州)28日举行了两项重要签约仪式：广州南沙开发区管委会与香港科技大学(广州)签署协同创新全面合作协议；广州市科技局、广州南沙开发区管委会、香港科技大学(广州)签署广州市基础与应用基础研究市校(院)企联合资助项目协议。

　　根据《广州南沙开发区管委会香港科技大学(广州)协同创新全面合作战略协议》，香港科技大学(广州)立足学科优势，广州南沙立足区位优势，将从以下六个方面开展协同创新合作，包括：共建重大科技创新平台；联合开展关键技术攻关；强化科技成果转移转化；联合开展高端人才培养，制定香港科技大学(广州)专项人才政策并支持其开展高层次人才自主评审；创建青年创业就业合作平台；加强国际科技交流合作。

签约仪式现场 港科大(广州) 供图

　　签约仪式现场 港科大(广州) 供图

　　香港科技大学(广州)副校长吴景深教授表示，该校对此次合作高度重视，将高起点、高标准、高质量建设合作平台，将合作的每一个点都落实落地。

　　南沙区委副书记、区长吴扬表示，将以此次签约活动为契机，充分发挥南沙多重国家战略功能定位叠加效应，以及香港科技大学(广州)在国际化人才培养和科技成果转移转化方面的优势，下一步要加快成立合作发展委员会和专项工作组，搭建常态化沟通联络机制，推动双方开展深入合作。(记者 王坚)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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