原标题：“这些大学生，为我们解决了许多难题”

不久前，刚刚步入研三的山东科技大学机械工程专业2023届研究生沈伟挺收到了海尔集团等多家知名企业的就业邀请。研究生期间，他多次深入工程项目一线开展实践，参与了8项省部级重点科研项目，这些经历让他积累了丰富的社会经验。

在山东科技大学，像沈伟挺一样成为“香饽饽”的研究生不在少数。近两年，有超过2000家企业到该校招贤纳士，为4000余名研究生提供就业岗位3万余个，毕业生与岗位比例达1比8。

山东科技大学的研究生缘何备受青睐？

“学校将科技、产业、教育各类要素与研究生人才培养深度融合，持续深化实践+科创+文化的研究生培养模式，使学生各项能力全面提升，毕业生综合素质得到了社会和用人单位的一致认可。”山东科技大学校长姚庆国给出了答案。

鼓励研究生参与社会实践，打造行走的“思政课”

“葡萄保鲜期短、不宜运输，咱们可以引进一些精深加工设备，增加附加值，带动更多的老百姓增收致富。”山科大材料工程专业的徐威为葡萄种植户出谋划策。

今年夏天，山科大“初心使命”研究生实践团的10名成员，来到新疆吐鲁番高昌区亚尔镇新城西门村等地调研。

“在实践中，我们强烈感受到偏远乡村急需年轻人注入活力。”实践团队长王法铨告诉记者，带着这种使命感，他们结合当地的产业特色，提出了强化农艺文化品牌、延长产业链等一系列富民好点子。

“研究生的创新实践能力、逻辑思维能力比较强，学校通过搭建实践平台、完善服务机制、培育实践成果等举措，鼓励研究生多多参与乡村振兴等社会实践，让思政教育从‘书本’走向‘社会’。”山科大研究生工作部部长韩作振说。

“推动黄河流域生态保护和高质量发展，大学生应该做些什么？”今年初，山科大出台了《服务黄河流域生态保护和高质量发展“一计划三行动”方案（2022—2024年）》，学校引导师生就黄河流域的保护与开发问题展开了“头脑风暴”，先后有20余个实践团队推出了相关实践活动，其中就有“大地之光”志愿服务队。

“大地之光”志愿服务队是山科大地科学院教师、研究生组成的服务黄河流域生态保护的实践团队。“我们研究黄河的生态状况，提出水质监测等建议。”地科学院研究生王建炜告诉记者，利用专业知识使自己成为“母亲河”生态安全的维护者，他在实践中找到了矢志报国的责任感。

5年来，山科大600余名研究生共组建了89支“三下乡”实践团队，围绕助力乡村振兴战略、新时代基层党建、污染防治攻坚战等社会热点，接受锻炼、建言献策，取得了120余项省级以上实践成果。

实施“德育导师制”，推动大学教育和科技创新联动发展

“这些大学生，来了就下井，不怕苦累，为我们解决了许多难题。”提到山科大“惟真之光”党支部的研究生，鲍店煤矿矿长郭英竖起了大拇指。

位于山东济宁的鲍店煤矿，因产量增长等原因对科技创新的需求越来越迫切。了解到这一情况，山科大“惟真之光”党支部第一时间成立了研究生科研攻关团队，协助煤矿完成创新创效项目10余项。

“著名矿山压力与岩层控制学家、中国科学院院士宋振骐是我的德育导师，他时常对我们说，要将毕生所学运用到生产一线，为国家能源战略出力。”山科大矿业工程专业2020级研究生刘瑞说。

近年来，山科大实施研究生“德育导师制”，聘请了120多名科学家、企业家担任德育导师，定期组织专家学者、工程师、劳模工匠为研究生讲授微党课、思政课，通过分享个人故事、红色故事等，引导研究生厚植家国情怀，践行责任担当，形成科研育人和思政教育互促共进、协同发展的态势。

“科技创新是三全育人过程中不可忽视的重要阵地。”韩作振说。为此，山科大将党支部设立在研究生创新团队中，打造“创新+党建”思政育人模式，形成了支部与团队共生，思政与科创并进的局面。

“有一次去海水浴场，因为浒苔暴发，我们被关在了沙滩外……”山科大“小平科技”创新团队成员王宇回忆说，当时就想能不能设计一艘可以在沙滩、近海进行打捞作业的水陆两栖无人船。

王宇所在党支部书记张玉环知道他们的想法后，迅速组织支部内机械、自动化等专业学生，组建了一个科创兴趣党小组，并把会议室腾出来做研发基地。在党支部的支持下，王宇和团队成员用了一年多的时间，就设计出了“水陆两用‘打浒’船”。如今，这支平均年龄不足25岁的科技创新团队，通过支部搭台学生唱戏，已获国家级创新奖励200余项。

创建“文化+”课堂，推动研究生教育高质量发展

“洪湖水呀，浪呀嘛浪打浪啊”“大家一心向着党，联结成铁壁铜墙”……由山科大艺术学院研究生张少奎、王萌等编排的红色经典剧目《洪湖赤卫队》一经推出，就成为校园文化的“爆款”。

“思政教育如何深入？文化自信怎样树立？是新时期立德树人亟待求解的课题。学校以参与、互动、沉浸式的校园文化为切入点，打造‘文化+’思政课堂。”山科大党委常委、宣传部部长李克周告诉记者，每年学校都有30余支研究生实践团队，深入全国各地探访红色文化，并用年轻人喜闻乐见的方式进行传播。

作为民法典宣讲团一员的文法学院研究生亓飞，两年前随宣讲团来到沂蒙红嫂纪念馆，被沂蒙红嫂故事打动。

“我要将她们的故事讲给更多人听。”返回学校，亓飞便与团队成员商量，创作一部讲述沂蒙红嫂的宣讲作品。历经一年多，《跟着共产党走》等宣讲作品完成，并在学校宣讲比赛中引起轰动。此后，不断有学院、班级邀请团队为学生展演，《跟着共产党走》还从校内传播到了校外，宣讲足迹遍及中小学、企业和乡村等，得到越来越多人的关注和认可。

如何将传统文化教育有效植入思政课程体系？“文化研学基地”成为山科大探索创新的又一育人模式。

近五年，山科大共设立50多个文化研学基地，开发出陶艺、礼仪文化、扎染、剪纸等20多门配套课程和美育课程，推出“高雅艺术进校园”“非物质文化遗产进校园”等品牌活动，实现“一学院一品牌”，让全校研究生都参与其中。

（记者 刘艳杰 通讯员 韩洪烁）

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