方 新

声调是汉字语音的有机组成部分。对于国际中文课堂教学来说，让学生感受、掌握中国古典诗词的声调，会帮助他们感受声律的美妙。

课堂上，老师对学生作普通话“四声”的示范，然后在黑板上标出相关线条，告诉学生按照声调的实际相对音高，可以采用五度标记法来理解；或者是一边语音示范，一边伸出手，将声调行进的方向转化成手势，“一声平，二声扬，三声拐个弯，四声直接降”。这两种方法，很显然，第二种更容易理解，也表现了声调动态的线条美。

那么，汉语非母语的中文学习者想要读好中国古诗词的声调，在笔者看来，除了读准单个字的声调，还可以借鉴诗词吟唱的办法。

诗词吟唱，简单地说，就是延长平声，缩短仄声，并且有停有连。在实际中，可以先后开展3个层次的教学：首先，节奏要分明。延长声调，是一种对声调调性的“夸张”，但不能忽视诗词的节奏美。比如，在中文教学过程中，老师让学生读朱熹的《春日》，只有注意到节奏，才能顺利读下去。假如没有节奏和仄声的停顿，就会上气不接下气，听起来也毫无美感。在中文课堂上，作为教学延伸，老师还可以向学生解释，为什么“识得”二字明明是普通话的阳平声，却要读得和仄声一样短促，让学生在了解古入声字的同时，也体会到汉语声律满满的历史感。

其次，平声低、仄声高。在诗词中，读出声调的高低，才能展现声音上高低错落的美感。一般来说，拖长的平声，声音就相对低一点，也悠长一点；短促的仄声，声音略高昂和响亮。

举一个例子，杨万里《晓出净慈寺送林子方》。作为示范，老师将诗中的一些字加点标注，这些字的声调需读得短而高，再将其他的平声字读得低沉而悠长，于是诗中的音乐就被奏响了，学生会情不自禁地跟着老师“唱”起来。

之后，老师可以进而介绍词作，因为其长短句的设置，声调就呈现更多组合，音乐性也更强了。老师可以请学生运用前面的规律，自己尝试着跟随声调来“歌唱”。

这时，老师可以向学生提问，通过吟唱，所唱诗词的声调音乐风格是欢快的、温婉的，还是忧伤的？这种感觉和诗词传递的感情是相似的吗？音乐是无国界的语言，当学生顺着这样的思路找到答案，一定会惊叹于诗词的声音美，由此激发起学习中文、了解中国文化的兴趣。

最后，吟唱声调注重个体感受，不是表演。作为中文学习的一个环节和组成部分，最重要的还是要体会到声调的吟唱和作品本身的联系。建议学生在熟悉声调以后，利用吟唱的方法，不妨多接触一些中国古诗词，独立地和诗词进行“声音”的交流，感受它们不同的风貌和情感特征。

综上所述，在国际中文教学的诗词课堂上，运用吟唱的方式教声调，不仅可以让学生体会从“字正”到“腔圆”的变化，而且能帮助他们更深刻地感受中文尤其是诗词的声律美，激发他们学习中文的兴趣。

（作者系安徽师范大学中国语言文学专业博士生）

(责编：郝孟佳、李依环)